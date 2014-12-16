Sendikalar Protokol Talep Etti

“HÜKÜMET YETKİLİ SENDİKALARLA GÖRÜŞMELERE BAŞLAMALI”

Kamuda yetkili 5 sendika, protokol görüşmelerinin başlaması için hükümete çağrı yaptı ve perşembe günü 11.00’de “Maliye Bakanlığı’nda protokol masası kuracaklarını” bildirdi.

KTAMS, KAMU-SEN, KTOEÖS, KTÖS ve KAMU- İŞ adına yapılan ortak açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın kamuda yetkili sendikaları görüşmeye çağırmaması eleştirildi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Görevlileri Yasası Madde 135, Öğretmenler Yasası Madde 101 ve Devlet İşçileri adına imzalan toplu sözleşme uyarınca ‘Kamu görevlilerinin işverenle ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek, çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla en çok üyeye sahip iki memur sendikası, iki öğretmen sendikası ve yetkili işçi sendikası ile işveren olarak hükümet adına Maliye işleriyle görevli bakanlık arasında her yıl görüşme yapılır’ denmesine karşın bugün olmuş hala daha Maliye Bakanlığı yasayı uygulamamış ve kamuda yetkili sendikaları görüşmeye çağırmamıştır.”