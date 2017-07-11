Sendikalar İle Sağlık Bakanlığı Hemşire Alımında Mutabakata Vardı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), sağlık alanında örgütlü üç büyük sendika ile Sağlık Bakanlığı’nın hemşire istihdamı için mutabakata vardığını kaydetti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, sağlıkta örgütlü KAMU-SEN, KTAMS ve K.T Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün görüştü.

“Sağlık Bakanı ile sendikalar, boş Yüksek Hemşire kadrolarının doldurulması ve IV. Derece Hemşirelik ve Ebelik hizmetleri sınıfına 60 yeni münhal için yetki talebinde bulunulması konusunda mutabakata varmışlardır” denilen açıklamada, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Kamu Sağlık Çalışanları Yasası 66(4) uyarınca "Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü" ile ilgili çalışmalar başlatacağı da kaydedildi.