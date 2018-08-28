Sendikalar eylem hazırlığında

Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkanları "hükümetin ekonomik tedbirleri" gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Sendikalar yaptığı ortak açıklamada hükümetin geri adım atmaması halinde sağlık alanı dışındaki tüm iş yerlerinde grev başlatacaklarını ve Yüksek İdare Mahkemesinde hukuksal süreç de başlatacaklarını söylediler

Ömer Kadiroğlu - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), hükümetin Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili dün toplantı yapmıştı. Toplantıda “Toplumsal seferberliğe tüm kesimlerin dâhil olması gerektiği" üzerinde mutabık kalan sendika yetkilileri bu görüşü iletmek ve hükümetin bu konudaki çalışmalarını konuşmak üzere Erhürman ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Başbakanlık önünde basına açıklama yapıldı.

“Kararname geri alınmazsa ek mesai yok”

Görüşme sonrasında sendikalar adına ortak basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaşanan olumsuzluklarla ilgi ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek sorumluluğun hükümette olduğunu ifade ettiler. Bakanlar kurulunca yasa dışı bir şekilde geçirilen yasa gücündeki kararnamenin geri alınmaması halinde ek mesai yapılmama eylemine başlayacaklarını belirten Bengihan, vatandaşın sağlık alanında aldığı veya alacağı hizmetleri aksatmayacak bir eylem hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetti.

“Hukuksal süreç başlatacağız”

Bengihan hükümetin geri adım atmaması halinde sağlık alanı dışındaki tüm iş yerlerinde grev başlatacaklarının altını çizerek, Yüksek İdare Mahkemesinde hukuksal süreç de başlatacaklarını söyledi. Bu konuda 5 örgütün de hem fikir olduğunu ve birlik içerisinde hareket edeceklerini kaydeden Bengihan bugün bakanlar kurulundan çıkacak kararı bekleyeceklerini ifade etti.