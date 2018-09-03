Sendikal Platform Önerilerini Yarın Başbakan\'a Sunacak

PLATFORM, EKONOMİK SIKINTILARA ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN HAZIRLANAN ÖNERİLERİ ERHÜRMAN’A SUNACAK, ARDINDAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Sendikal Platform, ülkedeki ekonomik sıkıntının aşılabilmesi için hazırladığı önerileri yarın Başbakan Tufan Erhürman’a sunacak ve bu önerileri kamuoyuyla paylaşacak.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz haftalarda ilgili tarafların katılımıyla ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması için gerçekleştirilen çalıştaydan çıkan önerileri yarın saat 10.00’da Başbakan Tufan Erhürman’a ileteceklerini belirtti.

Bengihan’ın açıklamasına göre, söz konusu öneriler yarın saat 11.00’de KTAMS toplantı salonunda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla da paylaşılacak.

(RÇ/GÜL)