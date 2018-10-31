Sendikal Platform: “hp Ödeneğinin Durdurulması Yönündeki Kararnamenin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması İçin Ara Emri Başvurusu Yapacağız”





Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Sendikal Platform, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması yönünde çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin “Anayasa’ya aykırılığı” nedeniyle iptal edilmesi ayrıca yürütmenin durdurulması maksadıyla en kısa sürede ara emri başvurusu yapacaklarını bildirdi.Sendikal Platform adına açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, meclisin açık olduğu bir dönemde kanun hükmünde kararname çıkarılmasının antidemokratik bir anlayışın göstergesi olduğu görüşünü ifade etti ve “Sendikalarımız bu tür antidemokratik uygulamalarla çalışanların haklarının gasp edilmesini asla kabul etmeyecek ve her türlü mücadeleyi ortaya koyacaktır” dedi.Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesi ile ülkede yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli çalışanların, engellilerin, sosyal yardım maaşı ile geçinenlerin alım gücünün korunması adına tedbirler alınması için defalarca hükümete çağrı yaptıklarını hatırlatan Bengihan, “Hükümet; kriz karşısında çalışanları, dar ve sabit gelirlileri koruyacak tedbirler yerine krizin bedelini bu kesimlere ödetmek istemektedir” dedi.Bengihan açıklamasında şunları kaydetti:“Çalışanların enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından çok önemli olan ve ülkemizde yaşanan bu kriz sürecinde çalışanlar için önemi daha da artan hayat pahalılığı ödeneğinin üç aylığına dondurulması yönünde hükümet kanun hükmünde kararname yayınlamıştır. Krizin bedelini çalışanlara ödetmeye niyetlenenler bilmelidirler ki sendikalarımız üyeleriyle birlikte tüm gücüyle sonuna kadar direnecektir”(ÖZ/ŞEB)