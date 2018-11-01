Sendikal Platform Gazimağusa Limanı’ndaki Çevre Kirliliğine Dikkat Çekti

Gazimağusa, 1 Kasım 18 (.): Sendikal Paltform, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek için Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklaması yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek’in Sendikal Platform adına basına açıklama yaptığı etkinliğe, bazı sendikaların başkan ve yetkilileri ile Gümrük Şube Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

FELEK

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Sendikal Paltform adına yaptığı basın açıklamasında, emekçilerin haklarını yedirmemek için eylemlerini arttırarak, sürdüreceklerini kamuoyuna duyurmak ve bölgede yaşanan çevre kirliliği ve sağlıksız çevre koşullarına dikkat çekmek için bugün Serbest Liman’da bulunduklarını kaydetti.

Felek, Serbest Liman’ın ana işlevlerini yitirerek, kirli endüstri merkezi haline geldiğini, böyle gitmesi halinde Gazimağusa için büyük bir çevre felaketi yaratacağını belirtti.

Hasan Felek, Serbest Liman’ın hemen yanı başında bulunan Karakol İlkokulu’nda eğitim gören çocukların kirlilikten etkilenmesini önlemenin her duyarlı insanın görevi olduğunu ifade etti.

Felek, Sendikal Platform olarak emek ve barış mücadelesiyle birlikte çevre sorunları konusunda duyarsız kalmayacaklarını, çevrenin ekonomik faaliyet adı altında sömürülmesine, kirletilmesine, betonlaşmasına ve yağmalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Dev-İş Başkanı Felek, Türkiye’de devam eden siyasi ve ekonomik krizin Kıbrıslı Türkleri ekonomik yok oluşa doğru sürüklediğini ve toplumsal varlığını tehdit ettiğini ileri sürdü.

Felek, sistemin, emekçileri ve çalışanları sorumlu olmadıkları krizin faturasını ödetmeye zorladığını, koalisyon hükümetinin emekçilerin temsilcisi olan sendikaları dikkate almayarak, sermaye temsilcileriyle birlikte geçici tedbirlerle krize çağrı aradığını savundu.

Hasan Felek, emekçilerin yasal hakkı olan ve 6 ayda bir uygulanan eşel-mobil sisteminin sulandırılarak son 3 ayının kararnameyle gasp edildiğini öne sürdü.

DAĞMAN

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir serbest liman olmadığını belirterek, çevrenin temizlenmesi ve Serbest Liman’ın düzgün hale gelmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Desteklerinden ötürü Sendikal Platform ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’na teşekkür eden Dağman, “Bugün burada Gazimağusa ve ülke halkını da yanımızda görmek isterdik” dedi.

EMİN

Mağusa Kent ve Ekoloji Platfomru adına açıklama yapan Erol Emin, “sendikalar para için eylem yapar” algısının bugün toprağa gömüldüğünü, sendikaların bugün Gazimağusa halkı ve liman çalışanlarının sağlığı için eylem yaptığını kaydetti.

Emin, Güç-Sen’in 2006 yılından beri limandaki dökme yüklerin hayatı tehdit ettiğini ısrarla vurguladığını belirterek, liman çalışanlarının dökme çimentoların havaya yaydığı kimyasalları her gün solumak zorunda kaldıklarını söyledi.

Emin, “Hükümet, limanın rehabilite edilmesi gerektiğini söylüyor. Dozerler yeni çimento dolum tesisi için icraat yapıyor. Hükümetten tık yok” dedi.

Erol Emin, limanda siyaset ve ticaretin ittifak kurduğunu ve hükümetlerin de bu ittifaktan korktuğunu iddia etti.

Emin, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na çağrı yaparak, Serbest Liman’daki çevre kirliliğine son verilmesini istedi.

(YIL/FEZ)

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar