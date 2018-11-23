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Sendikal Platform Adına Hayat Pahalılığını Durduran Kararın İptali İçin Dava Açıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Sendikal Platform adına, üç aylık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmaması yönündeki kanun hükmünde kararnamenin iptali için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Sendikal Platform Adına Hayat Pahalılığını Durduran Kararın İptali İçin Dava Açıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Sendikal Platform adına, üç aylık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmaması yönündeki kanun hükmünde kararnamenin iptali için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunuldu.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Sendikal Platform Adına Hayat Pahalılığını Durduran Kararın İptali İçin Dava Açıldı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Sendikal Platform adına, üç aylık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmaması yönündeki kanun hükmünde kararnamenin iptali için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, dava başvurusunun yapıldığı Yüksek Mahkeme Mukayyitliği binası dışında basına yaptığı açıklamada, yasa yapma yetkisinin mecliste olduğunu, Hükümet’in ise Meclis’in açık olduğu bir dönemde kanun hükmünde kararname geçirdiğini, bunun yürütme görevi olan hükümetin kendini yasamanın yerine koyması anlamına geldiğini, yasa ile verilen bir hakkın düzenlenmesinin ancak Meclis tarafından yapılması gerektiğini söyledi.  

Elcil, hükümetin, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aylık hayat pahalılığının ileride geri ödeneceği yönünde söz verdiğini ancak kanun hükmünde kararnamede sadece bahse konu üç aylık hayat pahalılığı uygulamasının durdurulacağının yazıldığını söyledi.

Ombudsman’ın da alınan kanun hükmünde kararnamenin yanlış olduğunu ortaya koyduğunu belirten Elcil, bu konuda geri adım atılması için halen daha zaman bulunduğunu söyledi.

“HÜKÜMET, GARANTÖR ÜLKE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DE ÜSTLENMİŞ”

“Kuzey Kıbrıs’taki Türk askeri için son 10 ayda 280 milyon TL harcama yapıldığını, bu harcamaların garantör ülke tarafından yapılması gerektiğini, KKTC devletinin üzerine düşmeyen bir sorumluluğu üzerine aldığını” belirten Elcil, “Hükümet, garantör ülke yükümlülüklerini de üstlenmiş, çalışanların maaşlarını ödeme yönünde bir siyaset izliyor, bu yanlış bir şeydir” ifadesini kullandı.

Bu konunun Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini ifade eden Elcil, “Bu açıdan para yoktur değil kaynaklar doğru yere gitmiyor dersek daha doğru bir söylem olur” dedi.

Hükümetin bunu halk ile paylaşmadığını savunan Şener Elcil, “Türkiye’den gelen memur, öğretmen, imam ve kolorduyu kendi bütçemizden ödüyoruz. Bu doğru değildir. Kendi kaynaklarımız ancak da kendimize yetiyor” dedi.

BENGİHAN

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Türk Lirasında yaşanan değer kaybından dolayı halkın alım gücünün gerilediğini, bu durumda halkın alım gücünü koruma adına, yaşanan ekonomik krizin fırsata dönüştürülmesini engellemek için, dar gelirlileri korumak için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Meclisin çalıştığı bir dönemde yasa gücünde kararname çıkarılmasının da doğru olmadığını ifade eden Bengihan, mecliste hayat pahalılığının asgari ücretli ve dar gelirlilere yansıtılmasının yollarının bulunması gerekirken, meclisin açık olduğu bir  dönemde hayat pahalılığının üç aylığına kamu görevlileri ve emekliler için durdurulmasını “insafsızlık” olarak değerlendirdi ve hükümetin ülke ekonomisine göre politika geliştirmesi gerektiğini söyledi.

EYLEM

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ise, vergi tahsilatı, vergi muafiyetleri ve örtülü ödenekler konusunda tedbir alınması beklenirken, ekonomik krizin faturasının çalışanların boynuna yüklendiğini söyledi.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 


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