Sendikal Platformu Yarınki Eylemi Kaldırıldı.

KTOEÖS başkanı Tahir Gökçebel az önce Kanal Sim'de Öğlen postası'nda açıkladı..



Gökçebel:"Sendikal Platform çarşamba günü yapacağı eylem ve grevi TC'de yaşanan terör saldırısı nedeni ile erteledi.

Cuma günü yapılacak eylem ve grev ile birleştirildi.Cuma günü Lefkoşa bölgesinde grev yapılacak.Kazanın olduğu yere

karanfil bırakılacak.Meclis'e gidilecek."



