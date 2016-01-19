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Sendikal Platform’dan, Ombudsman Dizdarlı'yı Destek Ziyareti

Sendikal Platform, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'yı ziyaret ederek, “usulsüzlük ve yolsuzluklarla” ilgili duruşundan dolayı destek verdi.

Sendikal Platform’dan, Ombudsman Dizdarlı'yı Destek Ziyareti

Sendikal Platform, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'yı ziyaret ederek, “usulsüzlük ve yolsuzluklarla” ilgili duruşundan dolayı destek verdi.

19 Ocak 2016 Salı 11:55
Sendikal Platform’dan, Ombudsman Dizdarlı'yı Destek Ziyareti
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GÖKÇEBEL: “BU YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE CESARETLİ BİR ŞEKİLDE GİDEN DİZDARLI'YA DESTEK VERİYORUZ”

“KENDİSİ BU KONUNUN ÜZERİNE GİTMEKTEN VAZGEÇSE BİLE BİZ OLAYIN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sendikal Platform, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'yı ziyaret ederek, “usulsüzlük ve yolsuzluklarla” ilgili duruşundan dolayı destek verdi.

Platform, özellikle Ercan Havalimanı’nın denetimiyle ilgili gerekenin yapılmaması halinde, hukuk mücadelesi başlatma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Sendikal Platform bugün Ombudsman Emine Dizdarlı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından Dizdarlı, Sendikal Platformu makamında kabul etti. Görüşmede basına görüntü alma olanağı verildi ancak açıklama yapılmadı.

GÖKÇEBEL: “OMBUDSMAN GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERDİ”

Tahir Gökçebel görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, özellikle ülkede uygulanan ekonomik ve yanlış programların oluşturduğu yapının yanlışlık ve usulsüzlüklerinin duyarlı yetkililerin karşı duruşuyla halkın bilgisine geldiğini kaydetti.

Gökçebel, son dönemde de Ercan Havalimanı’nda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluklar konusunda Ombudsman’ın da gerekli duyarlılığı göstererek, gündeme getirdiğini ve sorular sorduğunu anımsattı.

Ancak hükümetin bu sorulara yanıt vermediğini belirten Gökçebel, ülkede bir çok kurumda ve belediyede de hiçbir zaman usulsüzlüklerin üzerine gidilmediğini, birçok kurumun da ya batırıldığını ya da iflas ettirildiğini kaydetti.

ERCAN KONUSUNDA DESTEK

Bu yüzden Ercan konusunun üzerine cesaretle giden Dizdarlı'ya destek vermek ve olayla ilgili hesap verilene kadar işin peşini bırakmayacaklarını söylemek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Gökçebel, ayrıca konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatma kararlılığında olduklarını söyledi.

Ekonomik politikaların ülkeyi bu duruma getirdiğini savunan Gökçebel, Meclis’te istenilen yasaların bir günde geçirildiğini ancak temiz toplum ve kaynakların harcanmasıyla ilgili hesap sorulamadığını dile savundu.

Gökçebel, "Bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine cesaretli bir şekilde giden Dizdarlı'ya destek veriyoruz, kendisi bu konunun üzerine gitmekten vazgeçse bile biz olayın üzerine gitmeye devam edeceğiz. Sendikal Platform takipçisi olacak, mücadeleyi sürdürecek" dedi.

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