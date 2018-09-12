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Sendikal Platform’dan El-Sen’in Eylemine Destek…

Sendikal Platform’dan El-Sen’in Eylemine Destek…

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:35
Sendikal Platform’dan El-Sen’in Eylemine Destek…

KİŞMİR: “GEREK HÜKÜMET GEREKSE BAZI SERMAYE KESİMLERİ TARAFINDAN YAPILAN ZAMLAR TOPLUMUN BELİNİ KIRDI”

Sendikal Platform’un, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) yarın yapacağı eyleme destek vereceği bildirildi.
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, “halkın alım gücünün yüzde 60’a varan oranlarda düştüğü bu dönemde gerek hükümet gerekse de bazı sermaye kesimleri tarafından yapılan zamların toplumun belini kırdığını” iddia etti.
Kişmir, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerin, emekçi kesime olumlu şekilde yansımadığını, hatta toplumun daha da fakirleşmesine neden olduğunu savundu.
Elektriğe daha önce yapılan ve yapılması planlanan zamla hayatın daha da pahalılaşacağını, üretim maliyetlerinin artacağını ve yaşanan artışların bedelini de çalışanların ödemek zorunda kalacağını kaydeden Kişmir, KIB-TEK üzerinde siyasi oyunlar oynandığını iddia etti.
Kişmir açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin attığı adımların, toplumun öz kuruluşu ve malı olan KIB-TEK’in gözden çıkarılıp AKSA tekelinde bir yapı oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunun tam bağımlı hale gelmesinin önünü açacağını öne sürdü.
Kişmir, “konunun ekonomik ve siyasal ayaklarına karşı mücadele eden El-Sen’in yarın yapacağı eyleme Sendikal Platform olarak destek verdiklerini bildirdi.
Kişmir açıklamasında, “Plan ve program yapmak yerine sadece zam yapabilen bir zihniyetin olduğu hükümete karşı, Sendikal Platform’un bu krizin bedelini topluma ödetmemekte kararlı olduğunu ve gerekli tüm mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi bildiririz.” ifadelerine yer verdi.

 

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:54
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