Sendikal Platform Toplantı Yapıyor

GÜNDEM DEĞERLENDİRİLECEK

Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretim Öğretmenler Sendikası’nda rutin bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıda, gündeme ilişkin konular değerlendiriliyor.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantı öncesinde Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, basına açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk toplumunun ne istediğini ortaya koyduğuna inandıklarını söyleyen Gökçebel, bu doğrultuda mücadele vereceklerini, bunu sağlayabilmek adına da rutin toplantılar yaparak, değerlendirmede bulunacaklarını ifade etti.

Siyasi, politik, ekonomik alanlarda sorunlar yaşandığını, özellikle son günlerde çeşitli alanlarda usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının sıklıkla gündeme geldiğini belirten Gökçebel, hükümet edenlerin uyguladığı politikaların refahı getirmediğini, çaresizlik ürettiğini savundu.

Sendikal Platform’un bunların karşısında sessiz kalamayacağını belirten Gökçebel, toplumun sesi olmak için değerlendirmeler yaparak, irade ortaya koyarak, mücadele içinde olacaklarını söyledi.









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