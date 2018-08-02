Sendikal Platform: “Farklı Seslerin Susturulmak İstenmesini Kabul Etmiyoruz”

“KİMLİĞİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ASİMİLASYON AMAÇLI SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ”



Sendikal Platform, “Kıbrıslı Türklerin kimliğine, kültürüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan asimilasyon amaçlı saldırıları şiddetle kınadığını ve asla kabul etmediğini” açıkladı.

Platform, sürdürüldüğünü belirttiği toplum mühendisliğine karşı barış, demokrasi ve özgürlük için, mücadeleye devem edeceğini ve bu mücadeleyi uluslararası alana taşıyacağını duyurdu.

Hükümet edenlerin, “Türkiye'nin uyguladığı baskıya artık dur demesi gerektiğini” kaydeden Sendikal Platform, Kıbrıslı Türklerin temel insan hak ve özgürlüklerini, kültürünü, dinini, eğitimini korumanın hükümet edenlerin birincil görevi olduğunu hatırlattı.

Sendikal Platform, KTOEÖS binasında basın toplantısı yaparak, Afrika gazetesine Türkiye'de dava açılmasını değerlendirdi.

Basın toplantısında, bu davayla bir kez daha ortaya çıkan ve toplumsal muhalefeti ortadan kaldırma, susturma, korkutma, sindirme hedefiyle topluma yapılan faşizan baskılara karşı olduğunu vurgulayan Sendikal Platform, her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Toplantıda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirmek için önceki gün yaptıkları toplantıda, Kıbrıs Türk toplumunun üzerine gelen siyasal baskıları ele aldıklarını ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle 22 Ocak’ta Afrika gazetesine başlatılan linç girişiminin ardından baskıların toplumun farklı kesimlerine dönük olarak da devam ettiğini gözlemlediklerini ifade eden Elcil, bunlardan birinin Afrika gazetesi yazarlarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma ve dava olduğunu; ülkede ne gerekçeyle olursa olsun bulunan insanların Türkiye’de suça karıştı diye, buradaki yargı ve polis işlem yapmadan Türkiye’ye gönderilmesinin de ülkedeki hukuka saldırı olduğunu söyledi.

Elcil, yabancı dilde şarkı dinledi diye bunu propaganda malzemesi sayıp insanları polise alıp sorgulamanın ve tutuklamanın da bir başka saldırı olarak nitelenebileceğini kaydetti.

“Biz bu konularda bizi yönetenlerin de ses vermesini istiyoruz ama maalesef bugüne kadar gerek hükümetten gerek muhalefetten gerekse Cumhurbaşkanı Akıncı’dan tek bir açıklama yapılmadı” diyen Elcil, bu durumdan rahatsız olduklarını, bu olayların siyasi iradeye, kültüre ve yasalara saldırı olduğunu yineledi.

“FAŞİZAN BASKILARI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Sendikal Platform’un hazırladığı bildiriyi ise KTOEÖS Başkanı Selma Eylem okudu.

“Afrika gazetesine TC'de dava açılmasının, son zamanlarda Kıbrıslı Türklere uygulanan ve dozu artırılmakta olan faşizan baskının, toplumsal muhalefetin ortadan kaldırılması, susturma, korkutma, sindirme politikalarından biri olduğu” savunulan Sendikal Platform bildirisinde, “Bu, aynı zamanda yeni bir toplum modeli yaratma çalışmasıdır, toplum mühendisliğidir. Kimliğimize, kültürümüze, düşünce ve ifade özgürlüğümüze yapılan bu asimilasyon amaçlı saldırıları şiddetle kınıyor ve asla kabul etmiyoruz” denildi.

Sendikal Platform bildirinin devamında, Afrika gazetesinin ve barış için imza atan KKTC vatandaşlarının yargılanmasının, Kürtçe şarkı dinleyen gençlerin gözaltına alınmasının, AKP iktidarıyla aynı fikirde olmayıp muhalefet eden KKTC vatandaşlarının telefonlarının dinlenmesi için büyükelçinin yasal düzenleme istediği savunularak “KKTC ayrı egemen bir devlet midir? Eğer öyleyse, TC'nin anayasamıza, yasalarımıza, yargı sistemimize saygı duymayıp müdahale etmesi, besleme diyerek hem halkının, hem siyasilerinin, hem kurumlarının ve hatta cumhurbaşkanının defalarca aşağılanması ve bu 'devletin' hem var hem yok sayılması kabul edilebilir değildir” ifadeleri yer aldı.

Sendikal Platform, ülkede çözüm, barış ve birleşik federal Kıbrıs için görüşmelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam edip sonuçlanmasını sağlamak için harekete geçilmesini de talep etti.

