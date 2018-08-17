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Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi

Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi

17 Ağustos 2018 Cuma 10:00
Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi

AÇILIŞ KONUŞMASINI KTÖS GENEL SEKRETERİ ELCİL YAPTI
ELCİL: “HEDEF KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK VE SİYASAL OLARAK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAĞI BİR SİSTEMİN YARATILMASI”

Sendikal Platform bugün örgütler, sendikalar, siyasi partiler, akademisyenlerin katılımıyla ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak amacıyla toplantı düzenliyor.
Saat 10.30’da Girne Dome Hotel’de başlayan toplantının açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil yaptı.
Toplantıda; üretim ve kamu harcamalarının verimliliği, vergi sisteminin analizi, stabil para birimine geçiş, çalışma yaşamı, maaş ve ücret sistemi incelemesi olmak üzere dört başlıkta değerlendirmeler gerçekleştirilecek.
ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform’un düzenlediği toplantının amacının ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum ile ilgili değerlendirme yapmak olduğunu dile getirdi.
Sendikal Platform’un değerlendirme toplantılarında eylem yapma ve sokağa çıkma konusunda bir sıkıntıları olmadığı tespitinde bulunduklarını söyleyen Elcil, ancak yapılacak eylemin sonuç alıcı olabilmesi için hedefin belli olması gerektiğine yönelik bir ortak tespit bulunduğunu belirtti.
Hedeflerinin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve siyasal olarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir sistemin yaratılması olduğunu kaydeden Elcil, bu hedefe varılması adına farklı kesimlerden insanların da bu sorumluluğu paylaşması gerektiğinden yola çıkarak toplantının organize edildiğini söyledi.
Elcil, “Amacımız toplumsal bütünlük çerçevesinde işveren, işadamı, işçi, akademisyen herkesin elini taşın altına koyarak ortak bir çıkış noktası bulmak ve bu doğrultuda beraber çalışarak toplumumuzun dinamikleri ile beraber daha gelişmiş, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs Türk toplumu yaratmaktır” dedi.
Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasal olarak Güney Kıbrıs ile aynı seviyeye çıkması gerektiğine işaret eden Elcil, hedefin bu olması gerektiğini söyledi.
Elcil, bu hedeflere yönelik engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirerek, toplantının amaçlarından birinin de bu olduğunu ifade etti.
Kıbrıs’ta siyasi ve ekonomik gelişmelerin aynı paralelde yürüdüğünü söyleyen Elcil, 1955’ten günümüze yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri özetledi.
Elcil, “1974 ile beraber Kıbrıs Türk toplumu kendi kendini yönetecek mekanizmaları sahibi olduğunu zannederek yola çıkmıştır, maalesef geldiğimiz nokta itibarıyla bunda başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.
Elcil, neo liberal politikaların hayata geçmesi, Körfez krizi döneminde yaşanan ekonomik çöküntü, Annan Planı süreçlerinin ardından Türkiye’den gelen paketlerin bağımlı ekonomik yapının ortaya çıkmasını sağladığını savundu.
Ekonominin bağımlı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyleyen Elcil, geçen yıl devlet harcamalarının yüzde 83’ünün özkaynaklardan karşılandığını, bunun ülkede kaynakların var olduğunu gösterdiğini söyledi.
Elcil, bugünkü toplantıda popülizmden uzak bir anlayışla hareket etmenin önemli olduğuna vurgu yaparak, yaptıkları çağrılara karşın sadece üç siyasi partiden temsilcilerin toplantıya katılmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.
Toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna işaret eden Elcil, Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde duracağı bir sistemin ancak bu şekilde ortak çabayla sağlanabileceğini belirtti.
Elcil’in konuşmasının ardından toplantı çalışma gruplarının oluşturulması ve grupların rapor çalışmalarına başlaması ile devam ediyor.
Toplantı rapor özetlerinin sunumu ile sona erecek.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 13:25
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