Sendikal Platform Cuma Günü Lefkoşa’da Tam Gün Grev Yapacak

Türkiye’deki terör saldırısı nedeniyle yarınki grev kararını geri alan Sendikal Platform, 16 Aralık Cuma günü ise Lefkoşa’daki kamu işyerleri ve okullarda grev uygulayacak.

KAZA YERİNDE KIRMIZI KARANFİLLİ YOL KAPAMA VE ANMA EYLEMİ

HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ; 3 BAKANA DA SORUŞTURMA İÇİN MUHALEFETTEN İMZA TOPLANACAK

“SENDİKAL PLATFORM, DÜNYA SAATİNİ ORTADAN KALDIRARAK ÜLKENİN TÜMÜNÜ KAOSA SOKAN ANLAYIŞA KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK”

Türkiye’deki terör saldırısı nedeniyle yarınki grev kararını geri alan Sendikal Platform, 16 Aralık Cuma günü ise Lefkoşa’daki kamu işyerleri ve okullarda grev uygulayacak.

Sendikal Platform cuma günü ayrıca, ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yolda eylem ve anma etkinliği yapacak; hükümet için güvensizlik önergesi ve 3 bakan hakkında soruşturma açılması amacıyla muhalefet milletvekillerinden imza toplayacak.

Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamayla, bugünkü toplantılarında alınan kararları duyurdu.

TERÖRE KINAMA… “HASTALIKLI DÜŞÜNCE…”

Gökçebel, açıklamasında, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Gökçebel, “Masum, suçsuz insanları öldürerek, haklı kavga yaptığını zanneden ister devlet, ister PKK, ister İŞİD, ister örgüt, ister birey olsun, insanın doğuştan gelen en temel hakkı olan yaşama hakkına saldırarak, suçsuz insanları bu haktan kahpece mahrum bırakan hastalıklı bir düşünce taşımaktadır” dedi.

Sendikal Platform’un bugünkü toplantısında, Türkiye’de meydana gelen terör olayının yaşattığı acı ve toplumun hassasiyete bağlı olarak yarın için açıklanan grev ve eylemi yapmama kararı aldığını duyuran Gökçebel, 16 Aralık Cuma günü ise Sendikal Platform içindeki sendikaların Lefkoşa bölgesinde örgütlü bulunduğu işyerlerinde greve gideceğini bildirdi.

KAZA YERİNDE KIRMIZI KARANFİLLİ YOL KAPAMA VE ANMA EYLEMİ

Tahir Gökçebel, cuma günü saat 10.00’da ise topluca Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’daki ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yere gidileceğini ve kırmızı karanfil bırakılarak, kazada hayatını kaybedenlerin anılacağını açıkladı.

Yolun da bir saatliğine kapatılacağını bildiren Tahir Gökçebel, buradaki eylemin ardından Sendikal Platform’a bağlı sendika yöneticilerinin saat 12.00’de Meclis’e gideceğini duyurdu.

Gökçebel, “Toplumun çığlığını duymayan, halka sırtını dönen, yaşananların sorumluluğunu üstlenmeyen hükümete güvensizlik önergesi verilmesini isteyeceklerini” bildirdi.

SORUŞTURMA İÇİN İMZA

Sendikal Platform adına Gökçebel’in imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Sendikal Platform, dünya saatini ortadan kaldırarak, ülkenin tümünü kaosa sokan anlayışa karşı mücadele etmeye devam edecek, çalışma izinsiz işçi çalıştırılmasına göz yuman Çalışma Bakanı’na, sözleşmesiz, güvencesiz otobüslerle öğrenci taşınmasına göz yuman Eğitim Bakanı’na ve alt yapısı yetersiz yollarda hiçbir önlem alınmadan yolun kullanılmasına izin veren Ulaştırma Bakanı’na Meclis soruşturması açılmasına yönelik hazırladığı metni KKTC Meclisi’ndeki muhalif partilerin imzasına sunulacaktır.

Ayrıca Sendikal Platform içerisindeki sendikalar, kendi işyerlerinde hükümetin yarattığı sorunlar ve kaosa bağlı olarak kendine özgü eylemlerine devam edecektir.”