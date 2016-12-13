Sendikal Platform Cuma Günü Lefkoşa’da Tam Gün Grev Yapacak

DAĞ YOLUNDAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER SAAT 10.00’DA KAZA YERİNDE ANILACAK

SENDİKA TEMSİLCİLERİ SAAT 12.00’DE MECLİS’TE HÜKÜMET ALEYHİNE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VE 3 BAKANA SORUŞTURMA İSTEMİYLE MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Sendikal Platform, yarın Lefkoşa’da yapacağını duyurduğu grevi İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle iptal ederken, cuma günü Lefkoşa bölgesinde tam gün grev yapma kararını uygulayacak.

Sendikal Platform, cuma günü ayrıca,29 Kasım’da ölümlü trafik kazası yaşanan Girne-Değirmenlik dağ yolunda anma etkinliği düzenleyecek; Meclis’te ise hükümet aleyhine güvensizlik önergesi ve 3 bakan hakkında soruşturma istemiyle girişim başlatacak.

TAK muhabirinin KTAMS’tan aldığı bilgiye göre, 16 Aralık Cuma günü Lefkoşa bölgesinde tam gün grev ve eylemler yapılacak.

Sendikal Platform cuma günü, saat 10.00’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kaza yerinde anma etkinliği düzenleyecek.

Bir saat sürecek anma etkinliğinin ardından sadece sendika temsilcileri saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi’ne gidecek ve hem hükümete güvensizlik önergesi verilmesi hem de 3 bakan (Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı) hakkında soruşturma başlatılması için muhalefet partileri nezdinde girişim yapacak.

Sendikal Platform’un kararlarını yazılı olarak da açıklaması bekleniyor.