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Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı!

EYLEM ZAM VE HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DÜZENLENDİ

Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı!

EYLEM ZAM VE HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DÜZENLENDİ

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı!

EYLEM ZAM VE HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DÜZENLENDİ

PLATFORMUN ÖNERİLERİ ARASINDA MAAŞLARIN STABİL BİR PARA BİRİMİNE ENDEKSLENMESİ, ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA HP’NİN İKİ AYDA BİR YANSITILMASI DA BULUNUYOR

BIÇAKLI: “ÜLKENİN YÖNETİMİNE GELEN SİYASİLER GEREKÇE VE MAZERET ÜRETEMEZ, ÇARE ÜRETMEK ZORUNDADIR”

Sendikal Platform, akaryakıt ve elektrik ücretlerine zam yapılması yanında Türk Lirası’nın değer kaybı karşısında alınan tedbirlerin yeteriz kaldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı. 

Sendikaların yönetim kurulları düzeyindeki eylemde, talepler arasında, stabil bir para birimine geçilmesi, hayat pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması, temel tüketim maddelerine KDV uygulanmaması yer aldı.

Eyleme, CAS çalışanları da katıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, akaryakıt ve elektrik başta olmak üzere tüketim mallarına yapılan zamlarla alım gücünün yüzde 40 gerilediğini, asgari ücretlilerin ise açlık sınırının altında kaldığı ifade edildi.

Yapılan zamlar için hükümet edenlerin TL’nin değer kaybettiğini gerekçe gösterdiği belirtilen açıklamada, “Hükümetin ekonomik tedbir adı altında yaptığı açıklamalar halka yönelik olmamış ve halkın beklentilerine cevap vermemiştir” dedi.

SENDİKAL PLATFORM’UN ÖNERİLERİ

Sendikal Platform’un eylem sırasındaki açıklamasında şu talepler yer aldı:

“Asgari ücretin stabil bir para birimine endekslenmesi, stabil bir para birimine geçilmesi, hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir yansıtılması; temel tüketim maddelerinin KDV’den muaf tutulması, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını getirecek yeni bir sisteme geçilmesi, sermaye sahiplerine vergi muafiyetinin kaldırılması, vergi kaçırma ve kara para aklama konusunda daha katı denetim yapılması; örtülü ödeneklerin kaldırılması, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin devlet yardımlarının kaldırılması; ülkeye girişler için daha katı denetim getirilmesi ve vatandaşlık dağıtılmasının önlenmesi; Kıb-Tek’ten emekli olanların maaşlarının Maliye Bakanlığı’nca üstlenilmesi, elektrik maliyetinde 7,5 ek külfet getiren AKSA ile kurum arasında yapılan alım garantili sözleşmenin iptal edilmesi, elektrik faturalarına KDV yansıtılmaması ve elektrik ücretlerine yapılan zammın geri alınması.”

Açıklamada, “Bu uygulamaların bir diğer sebebi ise Kıb-Tek’in özelleştirilmesi için zemin hazırlamaktır. Ancak bilinmelidir ki Sendikal Platform, bu ülkenin kurumları olan KIB-TEK, Telefon Dairesi, Süt Kurumu, Koop-Süt gibi kurumlarına sahip çıkmaya devam edecektir ve özelleştirilmelerine asla izin vermeyecektir” dedi.

BIÇAKLI: “MAZERET DEĞİL ÇARE ÜRETMEK ZORUNDALAR”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin akaryakıt ve elektrik ücretlerine zam yapmasıyla tüm tüketim maddelerinin de fiyatının arttığını, hükümetin ise TL’de yaşanan değer kaybını gerekçe gösterdiğini söyledi.

Bıçaklı, “Ülkenin yönetimine gelen siyasiler gerekçe ve mazeret üretemez, çare üretmek zorundadır” dedi.

Bugün asgari ücretin 2 bin, milletvekili maaşının 17 bin TL civarında olduğunu, altı ayda bir yansıtılan hayat pahalılığının ise asgari ücrete 200, milletvekili maaşlarına ise bin 800 TL yansıyacağını kaydeden Bıçaklı, asgari ücretin belirlenmesi için toplantıların başladığını ancak bu toplantılardan sonuç çıkmayacağını savundu. Bıçaklı “Dağ fare doğuracak” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN BELİLENME ŞEKLİ YANLIŞ”

Asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için yeterli olacak bir miktar olması gerektiğini belirten Bıçaklı, asgari ücretin belirlenmesindeki yapının yanlış olduğunu ve değiştirilmesi için pek çok kez talepte bulunmalarına rağmen adım atılmadığını savundu.

Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren iki şirketten biri olan Cyprus Airport Services şirketinin akıbetiyle ilgili olarak ise Bıçaklı, devletin bugün hava yolu şirketi bulunmadığını dolayısıyla, devletin elinin havalimanında olması ve CAS’a sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

“CAS DEVLETİN, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMALI”

Bıçaklı, “Bu şirket devletin, bunun tartışması yoktur. Gerekli işlemler yapılsın” dedi.

Hükümetlerin bazı kamu iktisadi kuruluşlarını elden çıkarma eğiliminde olduğunu kaydeden Bıçaklı, toplumun hükümet edenler tarafından “satıp kurtulalım” havasına sokulmaya çalışıldığını savundu.

“AKSA İLE ALIM GARANTİSİNDEN DOLAYI ELEKTRİK MALİYETİ 7.5 KURUŞ DAHA PAHALI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da atıfta bulunan Bıçaklı, Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantısı yapılmasının gündemde olduğunu ve Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynandığını savunarak AKSA ile var olan alım garantili sözleşmeden dolayı elektrik üretim maliyetini 7.5 kuruş daha pahalı yaptığını kaydetti.

“JENERATÖRLER TIR’A YÜKELNDİĞİ AN CEREYANLAR KESİLİR”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun daha ucuza elektrik üretimi yapılabilmesi için 4 jeneratör alım kararı bulunduğunu ancak karar olmasına rağmen ihaleye çıkılmadığını, bunun yanında Gazimağusa Limanı’nda AKSA’ya ait iki jeneratör bulunduğunu savunan Bıçaklı, “Bu santrallerin alınmasını engelleyen kimdir? Jeneratörler Mağusa Limanı’nda TIR’a yüklendiği an cereyanlar kesilir” dedi.

 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 13:53
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