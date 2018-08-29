banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!

PLATFORM,  4 EYLÜL’DE BAŞBAKANA EKONOMİK VE SİYASİ ÖNERİ SUNACAK

Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!

PLATFORM,  4 EYLÜL’DE BAŞBAKANA EKONOMİK VE SİYASİ ÖNERİ SUNACAK

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!

PLATFORM,  4 EYLÜL’DE BAŞBAKANA EKONOMİK VE SİYASİ ÖNERİ SUNACAK

BENGİHAN: “İTHAL KRİZLER NETİCESİNDE TOPLUMUMUZUN YOK OLUŞUNA ASLA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

 Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe günü Lefkoşa’da eylem yapacak.

Dereboyu’ndan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş şeklinde düzenleyecek eylem saat 18.00’de başlayacak.

Sendikal Platform, 4 Eylül Salı günü Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edip, platformun hazırladığı ekonomik ve siyasi önerileri sunacak.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “İçinde bulunduğumuz zor günler Kıbrıslı Türkler olarak hepimizi olumsuz etkilemekte, daha da önemlisi geleceğe yönelik umutlarımızı tüketmektedir” dedi.

“HALKTAN KAYNAKLANMAYAN SORUNLARIN BEDELİ HALKA ÖDENMEK İSTENİYOR”

Halktan kaynaklanmayan sorunların bedelinin halka ödetmek istendiğini belirten Bengihan, “Hükümet tarafından alınan önlemlerin çare olamadığı hepimizin malumu” ifadelerini kullandı.

“İthal krizler neticesinde toplumumuzun yok oluşuna asla seyirci kalmayacağız” diyen Güven Bengihan,  “Zor günlerden kurtulabilmek, kendi ülkemizde insanca yaşayabilmek için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etme zorunluluğumuz var” vurgusunda bulundu.  

ÖNERİ SUNULACAK

Bengihan, Sendikal Platform tarafından, ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve siyasi önerileri 4 Eylül Salı günü saat 10.00’da Başbakan Tufan Erhürman’a sunacaklarını kaydetti.

6 Eylül Perşembe günü saat 18.00’da “Citroen ışıkları” olarak bilinen yerde toplanılacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürünerek burada eylem yapılacağını söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan,  “Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı, varoluş mücadelesini birlikte vereceğimizi tüm kesimlere göstereceğiz” dedi.

 

 

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 20:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek
Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...
DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
Mağusa’da casus operasyonu
Mağusa’da casus operasyonu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim