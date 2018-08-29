PLATFORM, 4 EYLÜL’DE BAŞBAKANA EKONOMİK VE SİYASİ ÖNERİ SUNACAK

BENGİHAN: “İTHAL KRİZLER NETİCESİNDE TOPLUMUMUZUN YOK OLUŞUNA ASLA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe günü Lefkoşa’da eylem yapacak.

Dereboyu’ndan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş şeklinde düzenleyecek eylem saat 18.00’de başlayacak.

Sendikal Platform, 4 Eylül Salı günü Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edip, platformun hazırladığı ekonomik ve siyasi önerileri sunacak.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “İçinde bulunduğumuz zor günler Kıbrıslı Türkler olarak hepimizi olumsuz etkilemekte, daha da önemlisi geleceğe yönelik umutlarımızı tüketmektedir” dedi.

“HALKTAN KAYNAKLANMAYAN SORUNLARIN BEDELİ HALKA ÖDENMEK İSTENİYOR”

Halktan kaynaklanmayan sorunların bedelinin halka ödetmek istendiğini belirten Bengihan, “Hükümet tarafından alınan önlemlerin çare olamadığı hepimizin malumu” ifadelerini kullandı.

“İthal krizler neticesinde toplumumuzun yok oluşuna asla seyirci kalmayacağız” diyen Güven Bengihan, “Zor günlerden kurtulabilmek, kendi ülkemizde insanca yaşayabilmek için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etme zorunluluğumuz var” vurgusunda bulundu.

ÖNERİ SUNULACAK

Bengihan, Sendikal Platform tarafından, ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve siyasi önerileri 4 Eylül Salı günü saat 10.00’da Başbakan Tufan Erhürman’a sunacaklarını kaydetti.

6 Eylül Perşembe günü saat 18.00’da “Citroen ışıkları” olarak bilinen yerde toplanılacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürünerek burada eylem yapılacağını söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı, varoluş mücadelesini birlikte vereceğimizi tüm kesimlere göstereceğiz” dedi.