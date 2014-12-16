Sendika İle Hükümet Uzlaşıya Vardı… Ercan’da Yapılması Planlanan Grevler Kaldırıldı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), hükümet ile varılan uzlaşı sonucu Ercan’da yapılması planlanan grevlerin kaldırıldığını açıkladı. HTKS Başkanı Cem Kapısız’ın yazılı açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde toplanan Uzlaşı Kurulu’nda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TÜRK-SEN’in de katkılarıyla uzlaşıya varıldı. Açıklamaya göre, sendikanın talepleri olan yeni personel alımı, tayin ve terfilerin açılması, Sivil Havacılık Dairesi’nde vardiya usulü çalışan personele vardiya tahsisatı ödenmesi, Hava Trafik Kontrolörlüğü kadro yapısının şimdiki koşullarına göre düzenlenmesi ve ilgili yasaların güncellenmesi konularında uzlaşıya varılarak protokol imzalandı.,