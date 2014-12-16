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Sendika İle Hükümet Uzlaşıya Vardı… Ercan’da Yapılması Planlanan Grevler Kaldırıldı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), hükümet ile varılan uzlaşı sonucu Ercan’da yapılması planlanan grevlerin kaldırıldığını açıkladı. HTKS Başkanı Cem Kapısız’ın yazılı açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde toplanan Uzlaşı Kurulu’nda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile  TÜRK-SEN’in de katkılarıyla uzlaşıya varıldı. Açıklamaya göre, sendikanın talepleri olan yeni personel alımı, tayin ve terfilerin açılması, Sivil Havacılık Dairesi’nde vardiya usulü çalışan personele vardiya tahsisatı ödenmesi, Hava Trafik Kontrolörlüğü kadro yapısının şimdiki koşullarına göre düzenlenmesi ve ilgili yasaların güncellenmesi konularında uzlaşıya varılarak protokol imzalandı.,

Sendika İle Hükümet Uzlaşıya Vardı… Ercan’da Yapılması Planlanan Grevler Kaldırıldı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), hükümet ile varılan uzlaşı sonucu Ercan’da yapılması planlanan grevlerin kaldırıldığını açıkladı. HTKS Başkanı Cem Kapısız’ın yazılı açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde toplanan Uzlaşı Kurulu’nda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile  TÜRK-SEN’in de katkılarıyla uzlaşıya varıldı. Açıklamaya göre, sendikanın talepleri olan yeni personel alımı, tayin ve terfilerin açılması, Sivil Havacılık Dairesi’nde vardiya usulü çalışan personele vardiya tahsisatı ödenmesi, Hava Trafik Kontrolörlüğü kadro yapısının şimdiki koşullarına göre düzenlenmesi ve ilgili yasaların güncellenmesi konularında uzlaşıya varılarak protokol imzalandı.,

16 Aralık 2014 Salı 09:11
Sendika İle Hükümet Uzlaşıya Vardı… Ercan’da Yapılması Planlanan Grevler Kaldırıldı
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 Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), hükümet ile varılan uzlaşı sonucu Ercan’da yapılması planlanan grevlerin kaldırıldığını açıkladı.

HTKS Başkanı Cem Kapısız’ın yazılı açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde toplanan Uzlaşı Kurulu’nda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile  TÜRK-SEN’in de katkılarıyla uzlaşıya varıldı.

Açıklamaya göre, sendikanın talepleri olan yeni personel alımı, tayin ve terfilerin açılması, Sivil Havacılık Dairesi’nde vardiya usulü çalışan personele vardiya tahsisatı ödenmesi, Hava Trafik Kontrolörlüğü kadro yapısının şimdiki koşullarına göre düzenlenmesi ve ilgili yasaların güncellenmesi konularında uzlaşıya varılarak protokol imzalandı.,

Protokolde varılan uzlaşı gereği aralık ayı içerisinde yapılması planlanan grevlerin kaldırıldığını belirten Kapısız, “protokolün uygun görülen tarihlerle eksiksiz uygulanmasının takipçisi olacaklarını” da ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Sendika İle Hükümet Uzlaşıya Vardı… Ercan’da Yapılması Planlanan Grevler KaldırıldıKıbrıs Manşet
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