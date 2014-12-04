Semavi Aşık ile Devam Dediler

Simavi Aşık’ın başkanlığında, Akın Demirağ, Osman Kunt, Çağan Ilgar, Tamer Konat, Argun Paralik ve Murat İmamoğlu’ndan oluşan yönetim kurulunun görev süresinin sonunda 12. Olağan Genel Kurul yapıldı.

Genel Kurul, Divan’ın oluşturulması ile başladı. Başkan Simavi Aşık’ın konuşması ve faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından sayman Çağan Ilgar Mali Raporu okudu. Oybirliği ile Mali raporun da aklanması ile yönetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste ile girilen 12.Olağan Genel Kurul’da Simavi Aşık’ın sunduğu liste onaylandı. 3 Aralık Çarşamba günü ise ilk kez toplanan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

12.Olağan Genel Kurul sonunda oluşturulan yeni kurullar şu şekilde;

Yönetim Kurulu üyeleri:

1.K. Simavi Aşık (Başkan)

2.Akın Demirağ (Başkan Yardımcısı)

3.Çağan Ilgar (Sayman)

4.Osman Kunt (Sekreter)

5.Gülseren Beyaz (Sosyal İşler Sorumlusu)

6.Argun Paralik (Faal Üye)

7.İlker Yatman (Faal Üye)

Yedek üyeler:

1.Tamer Konat

2.Murat İmamoğlu

3.Mahmut Sokollu

Denetleme Kurulu:

1.Oya Konat

2.Engin Muhyi

3.Emir Kaynak

Yedekler:

1.İjan Dinçer

2.Derya Ilgar

Simavi Aşık’ın açılış konuşması ve faaliyet raporu şu şekilde:

“Sayın Divan, değerli üyeler,

Görevde bulunduğumuz süre içerisinde, bizden önceki yönetimler tarafından yapılmakta olan çeşitli etkinlikleri yapmaya devam ettik. Kulübümüzün kurucularından ve eski başkanlarından Said Muhyi anısına başlatılan Said Muhyi Rallisi’nin ikincisini yaparak geleneksel hale getirilmesinin yolunu açtık.

Eski üyelerimizden rahmetli Oğuz Özyalçın anısına 22 Eylül 2013 tarihinde bir ralli başlattık ve ikincisini de 12 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirip onun da geleneksel bir ralli olmasının gereklerini yerine getirdik.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile anlaşarak 2013 ve 2014 yıllarında yaptığımız 3. Ve 4.Uluslararası Cumhuriyet rallilerimize ana sponsor olmalarını sağladık. Ülkemizde organize edilen en prestijli rallilerden biri olan Mercedes Kombos Rallisi’nin beşincisini düzenledik.

Önceki dönemlerde yapılmamış olan Telsim Klasik Otomobil Rallisi’ni başlattık. Gece rallisine,Lapta Belediyesi Rallisi’ne ve sinema etkinliğine devam ettik.

Gönendere, Tepebaşı ve Büyükkonuk festivallerine, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin “ENGELSİZ HAYALLER ŞÖLENİ”ne, Türkiye’den gelen ve ülkemizdeki farklı gelişen çocukların katıldığı “OTİSTİKLER YAŞAMLA BÜTÜNLEŞME KAMPI – KIBRIS 2014 OYAKAMP” organizasyonuna katkı koyduk.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan ve otomobil sporlarıyla uğraşan tüm sivil toplum örgütleriyle ve devletin siyasileri ve bürokratlarıyla iyi ilişkiler kurmaya çalıştık. Yasal düzenleme taleplerimizi yazılı olara ilgililere ilettik.

İlk kez bir şampiyona düzenledik. Üyemiz ve sponsorumuz Kombos Otomotiv tarafından şampiyona Şampiyonuna, Çağan Ilgar’a klasik bir otomobil ödül olarak verildi.

Cumhuriyet Rallilerimize yurtdışından ekipler davet ettik ve organizasyonlarımızı bu ekiplerin bakış açılarından, kendi ağızlarından değerlendirme şansını yakaladık.

Medya kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurarak, etkinliklerimizin haberlerinin kamuoyuna ulaşmasını sağladık.

Kuzey Kıbrıs’ta Klasik Otomobil bilincini yaygınlaştırmaya çaba sarfettik. Üye sayımızı arttırdık. Üyelerimize kalibrasyon konusunda teknik destek ve yedek parça tedarikinde de lojistik destek verdik. Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerini Cumhuriyet Rallimize davet ederek bizlerin yaşamış olduğumuz coşkuyu yaşamalarını sağladık.

2013 yılında bizden önceki yönetim döneminde Allgau-Orient Barış ve Dostluk Rallisi için Almanya’ya, bizim dönemimizde NG 90.Yıl Cumhuriyet Rallisi için Afyon’a, 2014 yılında Batı Anadolu Rallisi için Kuşadası’na, Otonomi AKOK Rallisi için Ankara’ya ve Akbank Private Banking Cumhuriyet Rallisi için Bursa’ya ekipler gönderdik. Allgau-Orient Rallisi’ne katılımımızdan dolayı KKTC bayrağı ralli logosuna girdi. AKOK Rallisi’nde Akın ve Ece Demirağ çiftinin elde etmiş oldukları Genel Klasman ve Kategori G birincilikleri hem kulübüz hem de ülkemiz için gurur vesilesi oldu.

Her türlü dedikoduyu ve suistimali ortadan kaldırmak için yol notlarını start anında, sürülecek süratleri rallilerden bir gün önce vermeye başladık.

Dönemimizdeki en önemli gelişme ise Türkiye Klasik Otomobil Kulübü ile imzalamış olduğumuz Kardeşlik ve İşbirliği Protokölü oldu. Bu durum kulübümüz açısından bir atılım olup idealimiz olan FIVA’ya giden yolda KOK’un kulübümüze çok yardımcı olacağına inanıyoruz.

Yanlışlarımız, hatalarımız da oldu. 2.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nde hakemlerden birinin el printerinin kağıt sıkıştırması sonucu ortaya çıkan durumu bizden saklayarak düzeltmeye çalışması daha büyük sorunlara yol açtı ve başımızın ağrımasına sebep oldu. Aynı şekilde Cumhuriyet Rallisi’ndeki bir SHT içindeki 30 Km. hız tahdit tabelasının organizasyon komitesi üyelerinin gözünden kaçması da sıkıntılı bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. En son yapmış olduğumuz 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’nde açıklamış olduğum hızların dışında 2.SHT içerisinde 38 Km.’lik bir hız verilmesi de bir hataydı ve o yüzden SHT iptaline gitmek durumunda kaldık. Bu hatalardan dolayı bir kez daha özür dilerim. Her iki durumdan da dersler çıkardığımızı ve tekrarlanmaması için tedbirler aldığımızı belirtirken, kapasitemiz ölçüsünde, tarafsız ve güzel organizasyonlar yapmaya çalıştığımızı bilmenizi isterim.

Başkanlık sürem içinde yardımlarını esirgemeyen tüm üyelere teşekkür ederim.

Faaliyet raporumuzun Genel Kuruk katılımcıları tarafından aklanacağını umar, saygılar sunarım.”