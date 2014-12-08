DANCE OF CYPRUS’UN YENİ OYUNU 15 ARALIK’TAN İTİBAREN 6 GECE BOYUNCA MEVLEVİ MÜZESİ’NDE SAHNELENİYOR...

Lefkoşa, 8 Aralık 14 (.): Şeb-i Arus nedeni ile Tanju Hastunç’un projelendirdiği Dance of Cyprus’un yeni projesi “Semanın Hikmeti” adlı oyun, 15-20 Aralık tarihlerinde 6 gece boyunca Lefkoşa’daki Mevlevi Müzesi’nde sahneleniyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Bayan Meral Eroğlu himayelerinde, Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla 6 gece boyunca 20:00’de sahnelenecek olan oyun, “tüm insanlığı kucaklayan Mevlana’nın sevgi felsefesiyle” kurgulandı.

Metinlerini şair Filiz Naldöven’in kaleme aldığı, görsel yönetmenliğini Hakan Çakmak’ın yaptığı, afiş tasarımıyla grafik animasyonlarını Fırat Tüzünkan’ın hazırladığı “Semanın Hikmeti” oyununun yönetmenliğini Nehir Demirel yaptı.

Dance of Cyprus’tan verilen bilgiye göre ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriler davetiyeli olacak ve rezervasyon için Gençlik Dairesi’nin 22 76784 ve 22 82787 numaralı telefonlarından müracaat kabul edilecek.

(HÖ) FOTOĞRAFLI