“Semanın Hikmeti” Yarın Akşam Son Kez Sahnelenecek

Dance of Cyprus’un “Semanın Hikmeti” oyunu, Mevlevi Müzesi’nde yarın akşam saat 20.00’de son kez sahneleniyor.

Şeb-i Arus (Mevlevilik’te Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece) nedeniyle Tanju Hastunç’un projelendirdiği Dance of Cyprus’un oyunu “Semanın Hikmeti”, 15 Aralık’tan beri Lefkoşa’daki Mevlevi Müzesi’nde sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, Gençlik Dairesi ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ücretsiz olarak sahneye konulan oyun, Mevlana’nın sevgi felsefesiyle kurgulandı.

Metinlerini şair Filiz Naldöven’in kaleme aldığı, görsel yönetmenliğini Hakan Çakmak’ın yaptığı, afiş tasarımıyla grafik animasyonlarını Fırat Tüzünkan’ın hazırladığı “Semanın Hikmeti” oyununun yönetmenliğini Nehir Demirel yaptı.

Dance of Cyprus’tan verilen bilgiye göre gösteriler davetiyeli olup, rezervasyon için Gençlik Dairesi’nin 22 76784 ve 22 82787 numaralı telefonlarından müracaat kabul ediliyor.