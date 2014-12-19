Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Semanın Hikmeti” Yarın Akşam Son Kez Sahnelenecek

Dance of Cyprus’un “Semanın Hikmeti” oyunu, Mevlevi Müzesi’nde yarın akşam saat 20.00’de son kez sahneleniyor.

“Semanın Hikmeti” Yarın Akşam Son Kez Sahnelenecek

Dance of Cyprus’un “Semanın Hikmeti” oyunu, Mevlevi Müzesi’nde yarın akşam saat 20.00’de son kez sahneleniyor.

19 Aralık 2014 Cuma 10:25
“Semanın Hikmeti” Yarın Akşam Son Kez Sahnelenecek
banner238

Dance of Cyprus’un “Semanın Hikmeti” oyunu, Mevlevi Müzesi’nde yarın akşam saat 20.00’de son kez sahneleniyor.

Şeb-i Arus (Mevlevilik’te Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece) nedeniyle Tanju Hastunç’un projelendirdiği Dance of Cyprus’un oyunu “Semanın Hikmeti”, 15 Aralık’tan beri Lefkoşa’daki Mevlevi Müzesi’nde sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, Gençlik Dairesi ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ücretsiz olarak sahneye konulan oyun, Mevlana’nın sevgi felsefesiyle kurgulandı.

Metinlerini şair Filiz Naldöven’in kaleme aldığı, görsel yönetmenliğini Hakan Çakmak’ın yaptığı, afiş tasarımıyla grafik animasyonlarını Fırat Tüzünkan’ın hazırladığı “Semanın Hikmeti” oyununun yönetmenliğini Nehir Demirel yaptı.

Dance of Cyprus’tan verilen bilgiye göre gösteriler davetiyeli olup, rezervasyon için Gençlik Dairesi’nin 22 76784 ve 22 82787 numaralı telefonlarından müracaat kabul ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim