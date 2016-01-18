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“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” Resim Sergisi 2 Şubat’ta Lefkoşa AKM’de Açılıyor

Hayatını çocuk gelinlerin önlenmesine adayan Selvi Sertdemir’in aylardır hazırlandığı “Selvi Sertdemir de Çocuk Gelindi” konulu resim sergisi, 2 Şubat’ta Lefkoşa’da açılıyor.

“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” Resim Sergisi 2 Şubat’ta Lefkoşa AKM’de Açılıyor

Hayatını çocuk gelinlerin önlenmesine adayan Selvi Sertdemir’in aylardır hazırlandığı “Selvi Sertdemir de Çocuk Gelindi” konulu resim sergisi, 2 Şubat’ta Lefkoşa’da açılıyor.

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:42
“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” Resim Sergisi 2 Şubat’ta Lefkoşa AKM’de Açılıyor
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SERTDEMİR’İN “ÇOCUK GELİNLERE HAYIR” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AÇACAĞI SERGİ, GAZİMAĞUSA VE İSTANBUL’DA DA TEKRARLANACAK

Hayatını çocuk gelinlerin önlenmesine adayan Selvi Sertdemir’in aylardır hazırlandığı “Selvi Sertdemir de Çocuk Gelindi” konulu resim sergisi, 2 Şubat’ta Lefkoşa’da açılıyor.

Selvi Sertdemir’in kanayan bir yara olarak gördüğü erken yaşta evliliklere “dur” demek için kendi yaşantısından da esinlenerek 38 farklı bölgeden temsilcilerle birlikte açacağı sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Serginin açılışı saat 18.30’da yapılacak. Sergi, 5 Şubat'a kadar 09.30 - 18.30 saatleri arasında izlenebilecek.

13 yaşındayken evlendirilen, 15 yaşında anne olan ve halen SOS Çocukköyü’nde annelik yapan Selvi Sertdemir, sosyal sorumluluk sanat projesi olarak planladığı sergisinde ayrıca, projesinde bulunan şiir kitabı, kısa film, müzik grubu ve slayt gösterileri de yer alacak.

“Selvi Sertdemir de Çocuk Gelindi” sergisi, 8 Mart’ta saat 18.30’da Gazimağusa’da Saint Peter & Paul Katedrali’nde (Buğday Cami) ve 1 Nisan’da da İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde açılacak.

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