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Selimiye Meydanı’nda İftar…

İFTAR YEMEĞİNE AKDAĞ DA KATILDI

Selimiye Meydanı’nda İftar…

İFTAR YEMEĞİNE AKDAĞ DA KATILDI

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:38
Selimiye Meydanı’nda İftar…

İFTAR YEMEĞİNE AKDAĞ DA KATILDI

 Vakıflar İdaresi, Lefkosa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından Selimiye Meydanı’nda iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katıldı.

Recep Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakanı Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini, Ramazan’ın ilk iftarını huzur ve sükûn içerisinde KKTC’de gerçekleştirdiklerini belirtti, Ramazan’ın tüm İslam dünyasına hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

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Ramazan ayının bir gün öncesi pek çok Filistinlinin şehit edildiğini, binin üzerinde Filistinlinin yaralandığını anlatan Akdağ, şehit düşen Filistinlilere rahmet diledi ve herkesi dua etmeye çağırdı.

ABD’nin kışkırtmasıyla İsrail’in bir kez daha terör yüzünü gösterdiğini, tarihe geçecek bir zülüm gerçekleştirdiğini ifade eden Akdağ, KKTC ve TC’nin dayanışması, Türkiye’nin garantör ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesinde iftar yaptıklarını belirtti, Filistinlilere de huzur içinde iftar temennisinde bulundu.

KKTC'ye dün gece özel uçakla gelen Akdağ, iftarın ardından Ankara'ya dönecek. 

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 21:49
Anahtar Kelimeler:
SelimiyeIlkİftar
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