Selde Bir Can Kurtaran İki Genci Bulduk

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havada dün Gönyeli'den Güzelyurt ana yoluna çıkmak isterken yolun kenarındaki dereye düşerek suya kapılan Cavit Hacımevlüt'ün hayatını kurtaran iki genci bulduk. Abisinin hayatını kurtaran kişilere teşekkür borçlu olduklarını belirten Kerim Hacımevlüt yardım edenlerin bulunması için Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunmuştu. Jeep aracıyla akıntıya kapılan aractaki Cavit Hacımevlüt ismindeki gence ip atarak hayatını kurtaran iki genç Lefkoşa'da yaşayan Mustafa Astan ve Efkan Özbiçer kendi canlarını tehlikeye atarak herkese bir insanlık dersi verdi..
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Son Güncelleme: 10.12.2014 00:12
Helal olsun!
Ibret olsun herkeze insanlik olmesin el uzaran arkadaslra binkere teaekkurler ne muratlari varsa versin allah insanlik olmemis helal sizi doguranlara