“Seks Kölesi Oldum“

Ünlü psikiyatri profesörü Köksal A.'nın evlilik vaadiyle 14 yıl kendisiyle birlikte olduğunu öne süren Şeyda P. (32) yaşadıklarını anlattı. Genç kadın, "Hem paramı aldı, hem gençliğimi çaldı. Benden başka bir hastasıyla daha ilişki yaşadığını duydum" dedi. İzmir'de avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Şeyda P., psikiyatri profesörü Köksal A. hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof. Köksal A. ise genç kadının tehditle kendisinden para aldığını öne sürerek, 143 bin lira tazminat talebinde bulundu.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



14 yıl önce panik atak nedeniyle o dönemde doçent olan Prof. Dr. Köksal A.'ya gittiğini anlatan Şeyda P., "Onunla tanıştığımda 18 yaşındaydım. İlk başta hastadoktor ilişkisi vardı aramızda. İlaçları kullanmaya, terapiye gitmeye başladım. Özel muayene ücreti ödeyerek gidiyordum. Birkaç ay sonra Köksal A. sözlü tacize başladı. 'Gittikçe güzelleşmeye başlıyorsun' diyordu. Kendisini bir erkek olarak nasıl gördüğümü, aşk anlamında ne düşündüğümü sormaya başladı. Tedaviyi bırakacaktım. Ama ailem karşı çıktı" dedi. "Bir süre sonra ona anlamsızca âşık oldum" diyen Şeyda P., "Yeniden terapilere başladığımda konuştukça ben de garip şekilde ona yakınlaşmaya başladım. Adeta beni kendisine âşık etmişti. Birlikte olduğum ilk kişiydi. Başımın dönmesini bile 'aşk sarhoşluğu' diye tanımlıyordu" diye konuştu. Profesörün kendisinden para aldığını ve evlenme sözü verdiğini söyleyen genç kadın, şöyle devam etti: "Başka hastalarla ilişkisi olduğunu öğrendim. Sekreteriyle öpüşürken yakaladım. Evlenmek istemeyince ayrılmaya karar verdim." Genç kadın, avukatı aracılığıyla profesör hakkında "Cinsel istismar"dan suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

Son Güncelleme: 08.12.2014 09:15