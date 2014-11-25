Seks Bağımlılık Yapar Mı?

'Seks bağımlılarının' beyin faaliyetlerini inceleyen bilim insanları, 'seks bağımlıları ve uyuşturucu madde bağımlıları' arasında benzerlikler olduğunu ortaya koydu.



Porno izlemek dahil, insanların bir takım cinsel davranışlara bağımlı olup olamayacağı bilim dünyasında bir tartışma konusu.



Cambridge Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar porno izleyen 19 erkeğin beyin taramalarını inceledi.



Tarama sonuçlarında, porno izleyenlerin beyinlerindeki uyarılan noktalarla, uyuşturucu bağımlılarının, bağımlı oldukları maddeyi gördüklerinde uyarılan noktaların aynı olduğu anlaşıldı.



Araştırmaya katılan erkeklerden ikisi, iş yerinde porno izledikleri için işlerini kaybetti. Dördü de pornonun 'fetiş için geçiş maddesi' olduğunu söyledi.



Araştırmaya katılanların hepsinin 'cinsel davranışlar ve cinsel ilişkiye girme' konusunda takıntılı olduğu görüldü. Fakat yine de, bu tavrın sigara içenlerdeki 'nikotin bağımlılığıyla' aynı tür bir bağımlılık olduğuna dair kesin bir bulguya rastlanmadı.



Bazı araştırmacılar belirtililerin daha çok 'dürtü kontrolü' veya 'obsesif-kompulsif bozuklukla' benzerlik gösterdiğini söylüyor.

Araştırma ekibi, porno görüntüler izleyenlerin beyin faaliyetlerini incelemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme sistemini kullandı.



Araştırmada, kompulsif cinsel davranışlara sahip olanların beyinleriyle, sağlıklı kişilerin beyinleri karşılaştırıldı.



PLoS One adlı dergide yayımlanan sonuçlar, porno izleyen birinin beyninde faaliyete geçen üç bölümünün (ventral striatum, dorsal singulat korteks, amigdala), bağımlı oldukları maddeyi gören uyuşturucu bağımlılarında da faaliyete geçtiğini gösterdi.

'Bağımlılık olduğunu söylemek yeterli kanıt yok'



BBC'ye konuşan Cambridge Üniversitesi'nde görevli Dr. Valeri Voon, "Bu araştırma, bu tip rahatsızlıklar görülenlerin beyin faaliyetleri üzerinde yapılan ilk araştırma. Fakat yine de seksin açıkça bir bağımlılık olabildiğini söylemek için çok erken" dedi.



Dr. Voon, cinsel ilişki eğilimiyle porno izlemenin yarattığı etkilerin benzerlik gösterip göstermediğini söylemenin zor olduğunu ifade etti ve internette porno izleyen gençlerde yarattığı etki hakkında bir tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt olmadığını söyledi.



Seks Bağımlılığı ve Kompulsif Tedavi Derneği Başkanı Paula Hall, internetin artık durmaksızın cinsel ilişkiyle ilgili yenilikler sunduğunu belirtip porno izleyerek tatmin olan ve bu nedenle cinsel ilişkilerinde ereksiyon sorunu yaşayanların sayısının arttığına dikkat çekti.

Hall, internette çok vakit geçiren ve cinsel ilişkiye girmeyen çiftlerin ilişkilerinin de büyük zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Hall ayrıca, aile aktivitelerine katılmayıp evde tek başına vakit geçirenlerin daha çok porno izlediğini ve seks işçilerinin de bir nevi 'geçici uyuşturucu madde' gibi görüldüğünü söyledi.



Dernek başkanı, yine de seksin bağımlılık olduğu konusunun tartışmalı olduğunu belirtip yeterli araştırma yapılmadığını ifade etti.

Wellcome Vakfı'nın Nörolojik bilim ve akıl sağlığı birimi başkanı Dr. John Williams da, "Çok fazla porno izlemek, çok yemek veya kumar oynamak gibi kompulsif davranışlar giderek artıyor" dedi ve ekledi: "Bu araştırma, bize zararı dokunan ve tekrar eden davranışlara neden sahip olduğumuzu anlamamızda bizi bir adım daha ileriye götürüyor. Seks bağımlılığını, uyuşturucu madde kullanımını veya düzensiz yeme alışkanlıklarının nasıl önüne geçilebileceğini anlama amacına katkıda bulunuyor."