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ŞEKER SİGORTA “PAYNET” DEDİ...

ŞEKER SİGORTA “PAYNET” DEDİ...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:11
ŞEKER SİGORTA “PAYNET” DEDİ...
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ŞEKER SİGORTA “PAYNET” DEDİ...

Ülkenin sigortacılık sektöründeki en güçlü ismi Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd, tahsilat süreçlerinde çözüm ortağı olarak PAYNET’i tercih etti.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ve Paynet Kıbrıs arasında varılan mutabakat sonrası yapılacak uygulama ile bundan böyle Şeker Sigorta, kendi ofislerinden ve acentelerinden PAYNET aracılığı ile tahsilat yapılmaya başlanacak.

KKTC’de 75 aktif acente ile sektörün lideri konumunda olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd, PAYNET ile çalışmaya başladıktan sonra hem müşterilerine sistemde bulunan 14 Bankaya ait 6 kart gruplarına taksit olanağı sağlayacak, hem de acentelerine bu taksit hizmetlerinden oluşacak maliyetleri de ortadan kaldıracak.

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza töreni ile Şeker Sigorta Genel Müdürü Salahi Karahasan ile PAYNET KIBRIS Çözüm Ortağı Payplus Ödeme Hizmetleri Direktörü Burak Erin protokole imza koydular. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Salahi Karahasan, Şeker Sigorta’nın PAYNET aracılığı devreye aldığı sektörde bir devrim niteliğinde olan bu çağdaş tahsilat sistemi ile gerek kendilerine, gerek acentelerine gerekse müşterilerine çok yönlü fayda sağlamayı ve aynı zamanda tahsilat sürecini kolay, güvenli ve hızlı hale getirdiklerinin altını çizdi.

Protokol imza töreninde Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Derviş Savarona da hazır bulundu. Şirket misyonunun Kuzey Kıbrıs sigorta sektöründe ilklerin yaratıcısı ve sektörün öncü şirketi olmak olduğunu kaydeden Savarona, bu doğrultuda Şeker Sigorta’nın PAYNET KIBRIS ile yaptığı çözüm ortaklığı ile teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine ve acentelerine en hızlı ve en güvenilir yoldan tahsilat olanağı sağlayabildiklerini belirtti.

Bilindiği üzere, PAYNET tahsilat sistemi 3D secure güvenli ödeme altyapısı ve bugün sayısı 10.000’i aşan aktif bayisi ve yıllık 500 milyon TL’yi aşan işlem hacmi ile Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme ve tahsilat organizasyonu konumunda. Aynı zamanda PAYNET KIBRIS KKTC’de yüzde 100 yerli bir şirket olarak faaliyet göstermekte.

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Şeker Sigorta“PAYNET” DEDİ...PAYNETPaynet KıbrısSalahi KarahasanDerviş Savarona
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