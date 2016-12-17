“Şehre Meydan Oku” Etkinliği Yarın Yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenleyeceği “Şehre Meydan Oku” etkinliği yarın Girne’de yapılıyor.

“Şehir yaşamının koşullarında sağlıklı yaşam felsefesini geliştirme, spor bilincini artırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına dikkat çekmek” amacıyla düzenlenen etkinliğe, Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Girne Belediyesi, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Vakıflar İdaresi, Afrodizyak Organizasyon ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde düzenlediği etkinlik, Girne Kordonboyu’nda saat 13.00’te başlayacak.

Kordonboyu’ndaki büfenin önünden başlayacak etkinliğe katılacak yarışçılar, mendirekten Fener Işığına kadar gittikten sonra geri dönüp Girne Yat Limanı’nın içinden geçecek. Girne Kalesi ve Baldöken Mezarlığı’ndan devam edecek yarışmacılar, Ramadan Cemil Meydanı’ndan sonra ara sokaklarda belirlenen güzergahı izleyerek yeniden başlangıç noktası olan yere gelerek, 3 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Yarışmacılar, şehir içindeki doğal engeller yanında yerleştirilecek sürpriz engelleri de aşarak bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Engellerin bulunduğu noktalarda hakemler olacak ve yarışmacıların dereceye girebilmeleri için engelleri eksiksiz geçmesi gerekecek.

Yarışmada dereceye girecekler, Spor Dairesi ve Atletizm Federasyonu tarafından görevlendirilecek hakemler tarafından belirlenecek.

Kadınlar, erkekler, çocuklar ve takım halinde katılımın olacağı etkinlikte dereceye girenlere ödüller Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından takdim edilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler yarışma öncesinde de kayıt yaptırabilecek.

ŞEHRE MEYDAN OKU

“Challenge To The City (Şehre Meydan Oku)” etkinliği Avrupa, ABD ve başta Çin’de çok popüler olan şehir içi kitlesel bir parkur sporu.

Sağlıklı yaşam felsefesini geliştirmek ve spor bilincini artırmayı hedefleyen “Şehre Meydan Oku” etkinliği, Fransa'da yaygın bir şekilde yapılmakta ve dünyada da hızla yayılmaya devam etmekte.