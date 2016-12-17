Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 13:25

“Şehre Meydan Oku” Etkinliği Yarın Yapılıyor

'Şehre Meydan Oku” Etkinliği Yarın Yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenleyeceği “Şehre Meydan Oku” etkinliği yarın Girne’de yapılıyor.

“Şehir yaşamının koşullarında sağlıklı yaşam felsefesini geliştirme, spor bilincini artırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına dikkat çekmek” amacıyla düzenlenen etkinliğe, Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Girne Belediyesi, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Vakıflar İdaresi, Afrodizyak Organizasyon ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde düzenlediği etkinlik, Girne Kordonboyu’nda saat 13.00’te başlayacak.

Kordonboyu’ndaki büfenin önünden başlayacak etkinliğe katılacak yarışçılar, mendirekten Fener Işığına kadar gittikten sonra geri dönüp Girne Yat Limanı’nın içinden geçecek. Girne Kalesi ve Baldöken Mezarlığı’ndan devam edecek yarışmacılar, Ramadan Cemil Meydanı’ndan sonra ara sokaklarda belirlenen güzergahı izleyerek yeniden başlangıç noktası olan yere gelerek, 3 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Yarışmacılar, şehir içindeki doğal engeller yanında yerleştirilecek sürpriz engelleri de aşarak bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Engellerin bulunduğu noktalarda hakemler olacak ve yarışmacıların dereceye girebilmeleri için engelleri eksiksiz geçmesi gerekecek.

Yarışmada dereceye girecekler, Spor Dairesi ve Atletizm Federasyonu tarafından görevlendirilecek hakemler tarafından belirlenecek.

Kadınlar, erkekler, çocuklar ve takım halinde katılımın olacağı etkinlikte dereceye girenlere ödüller Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından takdim edilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler yarışma öncesinde de kayıt yaptırabilecek.

ŞEHRE MEYDAN OKU

“Challenge To The City (Şehre Meydan Oku)” etkinliği Avrupa, ABD ve başta Çin’de çok popüler olan şehir içi kitlesel bir parkur sporu.

Sağlıklı yaşam felsefesini geliştirmek ve spor bilincini artırmayı hedefleyen “Şehre Meydan Oku” etkinliği, Fransa'da yaygın bir şekilde yapılmakta ve dünyada da hızla yayılmaya devam etmekte.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam Araçları Konusunda Açıklama… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası...
Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda...
50 Amatör Sanatçıdan “lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın...

Haberi Oku