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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Şehit Tuncer İlkokulu‘nda “yerli Malı Kullanım” Etkinliği Yapılacak

Lefkoşa’nın köklü ilkokullarından Şehit Tuncer İlkokulu’nda yarın “ Ülkenin Geleceği Ellerinde”&nbsp; sloganıyla&nbsp; yerli malı kullanımı&nbsp; ve&nbsp; Kıbrıs Türk kültürünü anlatan bi,r etkinlik yapılacak.

Şehit Tuncer İlkokulu‘nda 'yerli Malı Kullanım” Etkinliği Yapılacak
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Lefkoşa’nın köklü ilkokullarından Şehit Tuncer İlkokulu’nda yarın “ Ülkenin Geleceği Ellerinde”  sloganıyla  yerli malı kullanımı  ve  Kıbrıs Türk kültürünü anlatan bi,r etkinlik yapılacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’yla işbirliği halinde, yirmiye yakın işletmenin destek vereceği  etkinlik  saat 10.00’da   Milli Eğitim ve Kültür  Bakanı   Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı  tarafından açılacak.

Şehit Tuncer İlkokulu’nun bahçesinde yapılacak etkinlikte,  öğrencilere  yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine yarattığı önem anlatılacak, yirmiye yakın stantta yerli  malların tanıtımı yapılacak.

Kıbrıs Türk kültürünün  de  tanıtılacağı  etkinlikte öğrenciler  kortej yürüyüşünde  “Yerli Malı Al”, “  Artık Yerli Vakti”,   “Yerli Kaliteyi Al İşsizliği Azalt”, “Yerli Malı Al, Üretime Katkı Yap”, “Ekonomik Ol Kendi Çocuğuna Gelecek Yarat”,  “ Yerli Malı  Kullanıyorum”,  “Ülken Senin Ellerinde”,  “Tutumlu Ol”  isimli  pankartlar  taşıyacaklar.

Etkinliğe Lefkoşa Belediye Orkestrası,  Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı ve Serdarlı köylüleri de destek verecek.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü  Elçin Altan, konuyla ilgili açıklamasında, yerli malı kullanmanın öneminin  ilkokul çağlarından itibaren öğretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

(GUR) FOTOĞRAFLI

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