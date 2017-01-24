Şehit Tuncer İlkokulu‘nda “yerli Malı Kullanım” Etkinliği Yapılacak

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Lefkoşa’nın köklü ilkokullarından Şehit Tuncer İlkokulu’nda yarın “ Ülkenin Geleceği Ellerinde” sloganıyla yerli malı kullanımı ve Kıbrıs Türk kültürünü anlatan bi,r etkinlik yapılacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’yla işbirliği halinde, yirmiye yakın işletmenin destek vereceği etkinlik saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı tarafından açılacak.

Şehit Tuncer İlkokulu’nun bahçesinde yapılacak etkinlikte, öğrencilere yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine yarattığı önem anlatılacak, yirmiye yakın stantta yerli malların tanıtımı yapılacak.

Kıbrıs Türk kültürünün de tanıtılacağı etkinlikte öğrenciler kortej yürüyüşünde “Yerli Malı Al”, “ Artık Yerli Vakti”, “Yerli Kaliteyi Al İşsizliği Azalt”, “Yerli Malı Al, Üretime Katkı Yap”, “Ekonomik Ol Kendi Çocuğuna Gelecek Yarat”, “ Yerli Malı Kullanıyorum”, “Ülken Senin Ellerinde”, “Tutumlu Ol” isimli pankartlar taşıyacaklar.

Etkinliğe Lefkoşa Belediye Orkestrası, Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı ve Serdarlı köylüleri de destek verecek.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan, konuyla ilgili açıklamasında, yerli malı kullanmanın öneminin ilkokul çağlarından itibaren öğretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

(GUR) FOTOĞRAFLI