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Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı

AÇILIŞI MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT YAPTI

Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı

AÇILIŞI MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT YAPTI

19 Ekim 2018 Cuma 09:28
Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı
AÇILIŞI MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT YAPTI
Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Şehit Tuncer İlkokulu bahçesinde yapımı tamamlanan Dr. Fazıl Küçük Büstü ’nün açılışını gerçekleştirdi. 
Bu amaçla düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sırasıyla Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.
Okul korosunun şarkılarının ardından Dr. Fazıl Küçük Büstü çocukların alkışlarıyla açıldı.
ÇINAR
Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, uzun yıllar yaşamını okulun bulunduğu bölgede sürdüren Dr. Fazıl Küçük’ün büstünün yapımı için destek veren Vakıf Başkanı Mehmet Küçük ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e teşekkür etti.
Okul bahçesine yapılan büstün kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Çınar, öğrencilerin de Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde ön saflarda yer alan Dr. Küçük’ü sürekli anımsayarak örnek almalarını istedi.
Çınar ayrıca, Dr. Küçük’ün özgeçmişini okudu.
KÜÇÜK
Dr. Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, büstün açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek büstün Kıbrıs Türk toplumunun mücadele simgesi olduğunu kaydetti.
Çocuklara öğütler veren Küçük, “Büstün önünden geçerken ben de Dr. Küçük gibi olmak istiyorum deyin. Onun gibi çalışkan, cesur, yılmayan, yorulmayan, halkını, özellikle çocukları bayrağı ve vatanını seven bir olun” sözlerini kullandı.
ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise konuşmasında  Dr. Fazıl Küçük’ün verilen bir varoluş kavgasının önderi olduğunu vurguladı.

Dr. Küçük’ün bu ülkede yetişmiş, eğitimini yurt dışında tamamlamış ve ülkesine geri dönüp hizmet vermeyi tercih eden birisi olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için verdiği mücadeleyi anlattı.

Özyiğit, kendini Kıbrıs Türk toplumuna hizmet etmeye adayan Küçük’ün, toplumun bir ferdi, bir neferi kimliğiyle uğraş verdiğini vurgulayarak, büstü okula kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI 
Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Süleyman Önal 

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