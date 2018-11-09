Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’nden 10 Kasım Mesajı

BENAN: “ATATÜRK’Ü SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ”Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, 80\'inci ölüm yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti.Benan, 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:“Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 80 \'inci yılında, Türk milleti olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal mücadelemiz sırasında, tüm dünyanın takdir ettiği askeri dehasıyla büyük bir komutan ve devlet adamı olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.Her zaman mili iradenin ve demokrasinin savunucusu olmuş, aynı zamanda evrensel değerleri koruyarak uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışı yolunda önemli adımlar atmıştır. İnsan haklarına saygılı ve her daim birlik ve beraberliği teşvik eden Atatürk\'ün şüphesiz en önemli başarılarından biri de eğitim alanında büyük bir yenilik yapmış olması ve eğitim sisteminin özünü, dinamik ve çağdaş gelişmelere uyum gösterecek bir yapıda kurmuş olmasıdır. Atatürk\'ün milletimizle beraber kurduğu ve ‘en büyük eserim’ dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti\'ni, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha refah bir ülke haline getirmek bizim için önemli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, O\'nun şahsında silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm adsız kahramanlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”

(RÇ/FEZ)