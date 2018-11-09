banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’nden 10 Kasım Mesajı

BENAN: “ATATÜRK’Ü SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ”

Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’nden 10 Kasım Mesajı

BENAN: “ATATÜRK’Ü SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ”

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’nden 10 Kasım Mesajı
BENAN: “ATATÜRK’Ü SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, 80\'inci ölüm yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti.  

Benan, 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 80 \'inci yılında, Türk milleti olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.  Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal mücadelemiz sırasında, tüm dünyanın takdir ettiği askeri dehasıyla büyük bir komutan ve devlet adamı olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. 
Her zaman mili iradenin ve demokrasinin savunucusu olmuş, aynı zamanda evrensel değerleri koruyarak uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışı yolunda önemli adımlar atmıştır. İnsan haklarına saygılı ve her daim birlik ve beraberliği teşvik eden Atatürk\'ün şüphesiz en önemli başarılarından biri de eğitim alanında büyük bir yenilik yapmış olması ve eğitim sisteminin özünü, dinamik ve çağdaş gelişmelere uyum gösterecek bir yapıda kurmuş olmasıdır. Atatürk\'ün milletimizle beraber kurduğu ve ‘en büyük eserim’ dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti\'ni, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha refah bir ülke haline getirmek bizim için önemli bir görevdir.  Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, O\'nun şahsında silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm adsız kahramanlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”

(RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“karagöz-hacivat
“karagöz-hacivat" İsimli Oyun Okullarda Sahneleniyor
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Ormanlık arazide ölü bulundu
Ormanlık arazide ölü bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim