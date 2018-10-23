Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, kayıplar konusunda Kıbrıs Rum Polisi’ni kınadı.

Konuyla ilgili Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rum polisinin 1964‘lerde vuku bulan bu kayıpların soruşturulmasına 44 yıl sonra başlaması aslında akıllara durgunluk verecek bir geç kalma örneği olarak dünya polis tarihine geçecek bir rekordur” denildi.

Kıbrıs Rum polisinin soruşturmasında yanlışlıklar bulunduğu dile getirilen açıklamada, “Bu yanlışlıkların en önemlisi, söz konusu kayıpların tümünün kimliklendirilmiş olduğu iddiasıdır. Oysa bizim araştırmalarımıza göre söz konusu 32 kayıp Kıbrıs Türkü’nden en az ikisinin kesinlikle kimliklendirilmemiş olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu yanlışlığın gayri ciddiliğin kanıtı olduğu dile getirilen açıklamada, Kıbrıs Rum Polisi’nin 32 kaybın ailelerinden kendilerine başvurarak kayıpları hakkında kendilerine yazılı bilgi vermesini talep ettiğini, ancak kayıp ailelerinin ilgili dosyaları Kayıp Şahıslar Komitesi’ne çok önceden teslim ettiği ifade edildi.

“Bu gerçek ortada iken, Rum polisinin sanki ellerinde bilgi yokmuş gibi davranarak şehit ailelerini huzursuz etmek, acılarını yeniden yaşatmak istercesine bir tutum sergilemesi tarafımızdan hoş karşılanmamıştır” denilen açıklamada, “Rum Polisi’ni ve tüm ilgili tarafları, kayıplar ve şehitler konusunda adım atarken, açıklama yaparken daha insanca davranmaya ve gerçekçi olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(DOĞ/SEL)

