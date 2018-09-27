Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki Olay

Şehit Tuncer İlkokulu’nda meydana gelen olayda, velinin silah göstermesinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, olaya müdahil olan öğretmenlerden alınan yazılı ifadelerde, olayda kesinlikle silah gösterme olmadığı, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı, sadece veli ve öğretmenler arasında sözlü münakaşa yaşandığının belirtildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin yazılı ifadelerinde veliden şikayetçi olmadıkları da belirtilen açıklamada, velinin sadece polis tarafından ikaz edilmesini istedikleri ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu velinin polise celb edilerek gerekli ikazın yapıldığı belirtildi.

OLAY

Şht. Tuncer İlkokulu’nda dün meydana gelen olayda, bir velinin çocuklar arasında yaşanan bir olayı büyüterek, okula gittiği, sınıfa girerek çocuklara şiddet uygulamak istediği, kendisini engellemeye çalışan öğretmen, müdür muavini ve okul çalışanını silahla tehdit ettiği, sakinleştirilmesinin ardından da polis çağrılarak uzaklaştırıldığı şeklinde açıklamalar yapılmıştı.

