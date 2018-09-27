banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100299
ALTIN
228.609
DOLAR
5.9793
STERLİN
7.8564
EURO
6.9797
Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti
CİNSEL SALDIRIDAN BERAAT ETTİ
Polisi darp etti
POLİSİ DARP ETTİ
1644 kilo kaçak et
1644 KİLO KAÇAK ET
Akü zanlıları tutuksuz yargılanacak
AKÜ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Polisi darp etti
Kapat

Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki Olay

Şehit Tuncer İlkokulu’nda meydana gelen olayda, velinin silah göstermesinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki Olay

Şehit Tuncer İlkokulu’nda meydana gelen olayda, velinin silah göstermesinin söz konusu olmadığı açıklandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:47
Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki Olay

Şehit Tuncer İlkokulu’nda meydana gelen olayda, velinin silah göstermesinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, olaya müdahil olan öğretmenlerden alınan yazılı ifadelerde, olayda kesinlikle silah gösterme olmadığı, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı, sadece veli ve öğretmenler arasında sözlü münakaşa yaşandığının belirtildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin yazılı ifadelerinde veliden şikayetçi olmadıkları da belirtilen açıklamada, velinin sadece polis tarafından ikaz edilmesini istedikleri ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu velinin polise celb edilerek gerekli ikazın yapıldığı belirtildi.

OLAY
Şht. Tuncer İlkokulu’nda dün meydana gelen olayda, bir velinin çocuklar arasında yaşanan bir olayı büyüterek, okula gittiği, sınıfa girerek çocuklara şiddet uygulamak istediği, kendisini engellemeye çalışan öğretmen, müdür muavini ve okul çalışanını silahla tehdit ettiği, sakinleştirilmesinin ardından da polis çağrılarak uzaklaştırıldığı şeklinde açıklamalar yapılmıştı.
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 21:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti
Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti
Gözyaşları içinde toprağa verildi
Gözyaşları içinde toprağa verildi
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Turizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Turizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Cumhurbaşkanı Akıncı Almanya Dışişleri Bakanı Maas’la Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı Almanya Dışişleri Bakanı Maas’la Görüştü
Ataoğlu: “Lefke Müze Restorasyonu Tamamlandı. Müze 3-4 Ay İçerisinde Ziyaretçisiyle Buluşacak”
Ataoğlu: “Lefke Müze Restorasyonu Tamamlandı. Müze 3-4 Ay İçerisinde Ziyaretçisiyle Buluşacak”
Özersay, ‘Amerika’nın Sesi’ne Konuştu: “Kıbrıs’ta Yeni Bir Sorgulama Sürecine İhtiyaç Var’
Özersay, ‘Amerika’nın Sesi’ne Konuştu: “Kıbrıs’ta Yeni Bir Sorgulama Sürecine İhtiyaç Var’
Elektrik Kesintisi Olacak
Elektrik Kesintisi Olacak
Başbakan Tufan Erhürman Ve Bakanlar Yarın Derinya Kapısında İncelemelerde Bulunacak
Başbakan Tufan Erhürman Ve Bakanlar Yarın Derinya Kapısında İncelemelerde Bulunacak
Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem, 2. Yasama Yılına Pazartesi Günü Başlıyor
Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem, 2. Yasama Yılına Pazartesi Günü Başlıyor
Hür-İş Kendisine Bağlı Sendikalarla Pazartesi Greve Gidileceğini Açıkladı
Hür-İş Kendisine Bağlı Sendikalarla Pazartesi Greve Gidileceğini Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim