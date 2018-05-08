Şehit. Tuncer İlkokulu Öğrencileri “Trafikte Beni Fark Et” Sloganıyla Yürüyüş Yaptı!

Trafik Haftası dolayısıyla Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler devam ederken; Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri “Trafikte Beni Fark Et” sloganıyla yürüyüş yaptı

Şht. Tuncer İlkokulu’ndan Dereboyu’ndaki Kemerli Çarşı yanındaki otoparka yapılan yürüyüşte, emniyet kemeri takılması yönünde sloganlar da atıldı.

Yürüyüşün başında okul bahçesinde toplanan çocuklara seslene Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bu yürüyüşün trafik için, büyükleri uyarmak için ve herkesin kendisini koruması için gerçekleştirileceğini anlatarak, dikkat çekilmesi gereken en önemli noktanın emniyet kemerinin bağlanması olduğunu kaydetti.

Çocukların büyükleri, anne ve babaları uyarması gerektiğini söyleyen Avcı, çocukların güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi için hem ailelerin hem de yetkililerin üzerlerine düşen görevleri yapmasını istedi.

Avcı, sürücülere de seslenerek, “Yolda çocuk gördüğünüz zaman lütfen yavaşlayın. O çocuk yolun içine atılabilir. O çocuk tehlikeyi bilmez” dedi.

ÇINAR

Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar da, trafikte farkındalık yaratma adına düzenledikleri yürüyüşle okul olarak bir adım attıklarını kaydederek, trafiğin ülkede kanayan bir yara olduğunun altını çizdi.

“Trafik Kurallarına uymak bizim için bir zorunluluktur. Çocuklarımız için de, aynı şekilde onları korumak, daha iyi daha refah günlere götürmek için trafik kurallarına mutlaka uymalıyız” diyen Çınar, kurallara uyulursa trafikte daha rahat hareket edilebileceğine dikkat çekti.

ÇELEBİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi de, trafiğin merkezinde insan olduğunu kaydederek, bu yüzden her bir bireyin trafik bilinci ile donanmış olarak trafiğe çıkması gerektiğini anlattı.

“Sevgili çocuklar ben sizleri birer trafik dedektifi olarak ilan ediyorum” diyen Çelebi, çocuklardan büyüklerini uyarmalarını istedi.

BAĞZIBAĞLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise, çok önemli bir haftada bulunduklarının altını çizerek, bu farkındalığı yaratmaya çalışan çocukları tebrik etti.

Bağzıbağlı, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizlerden çok iyi yetişmiş trafik mühendisleri görmek istiyorum. Bakanlık olarak da bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizde trafik mühendisleri yetişmesi gerekir” dedi.



