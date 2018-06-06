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Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı 18-22 Haziran'da İcra Edilecek!

TATBİKATIN KARA SAFHASI 19 HAZİRAN, DENİZ SAFHASI 20 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı 18-22 Haziran'da İcra Edilecek!

TATBİKATIN KARA SAFHASI 19 HAZİRAN, DENİZ SAFHASI 20 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı 18-22 Haziran'da İcra Edilecek!

TATBİKATIN KARA SAFHASI 19 HAZİRAN, DENİZ SAFHASI 20 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 

 Şehit Teğmen Caner Gönyeli -2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

Güvenlik Kuvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikatın kara safhası 19 Haziran’da Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, deniz safhası ise Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara sularıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

 

TATBİKATI İZLEYECEK BASIN MENSUPLARININ PAZARTESİYE KADAR KAYIT YAPTIRMASI GEREKİYOR

 

Şehit Teğmen Caner Gönyeli -2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın basın brifingini ve tatbikatı izlemek isteyen basın -yayın mensuplarının isimlerinin 11 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 0392 228 91 66 numaralı belgegeçere bildirilmesi istendi.

 

Tatbikatın kara safhasını izleyecek basın mensuplarının 19 Haziran’da saat 09.00’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de; deniz safhasını izleyecek basın mensuplarının da 20 Haziran Çarşamba günü saat 09.30’da Gazimağusa Limanı’nda hazır bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 14:39
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