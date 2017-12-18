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ŞEHİT RİFAT SALİH KAYBOLMASINDAN 53 YIL SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞEHİT RİFAT SALİH KAYBOLMASINDAN 53 YIL SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

18 Aralık 2017 Pazartesi 14:11
ŞEHİT RİFAT SALİH KAYBOLMASINDAN 53 YIL SONRA TOPRAĞA VERİLDİ
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Lefke bölgesinde 1964 yılında kaybolan ve 2017’de kayıp arama çalışmalarında kalıntıları bulunan Rifat Salih, Lefke’de düzenlenen askeri törenle Öğretmen Kemal Özalper Şehitliği’ne defnedildi.



Rifat Salih, 6 Şubat 1964’te Hüseyin Ertan Ali ile birlikte Mağusa’ya giderken Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA mensupları tarafından kaçırılmış, kalıntıları 53 yıl aradan sonra Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ayvasıl köyü yakınlarındaki Koççinodrimitya’da bir kuyuda bulunmuştu.

Rifat Salih için önce Şeyh Nazım Kıbrısi Camii’nde cenaze namazı kılındı, ardından Salih’in naşı Öğretmen Kemal Özalper Şehitliği’ne taşındı. Şehitlikte saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Salih, daha sonra toprağa verildi.

Lefke Kaymakamı Halil Çorba ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da katıldığı törende, yer tespiti için ortaya konulan çabalardan dolayı araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ve kimlik tespit çalışmalarından dolayı da Kayıp Şahıslar Komitesi’nden Ziliha Uluboy’a plaket verildi.



HACISALİH

Rifat Salih’in oğlu Salih Hacısalih, törende yaptığı konuşmada, 4 Şubat 1964’de Mağusa’ya gitmek üzere köyden ayrılan babasının sırf Türk olduğu için alıkonulduğunu ve hunharca öldürüldüğünü, kalıntılarının yerinin araştırmacı-gazeteci Sevgül Uludağ’ın çalışmalarıyla tespit edilebildiğini kaydetti.

Bu tabloları bir kez daha görmek istemediklerini, adada barışın 1974’te sağlandığını belirten Hacısalih, 1974 öncesi bölgeden çıkan birinin aile mensuplarının, her zaman “Acaba geri dönecek mi?” sorusunu kendi kendine sorduğunu kaydetti.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba ise, kendisi babasının 1974 şehitlerinden oluşundan dolayı hissedilen acıları çok iyi bildiğini kaydetti.

Bunun bir ibret tablosu olduğunu ifade eden Kaya, Kıbrıs sorununun 1974’te başladığını savunanların bu tabloyu iyi incelemesi gerektiğini kaydetti.

Kaya, verilen şehitler sayesinde ailelerin çocukları için “Acaba geri dönecek mi?” sorusunu sormadığını belirtti.

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