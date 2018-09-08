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Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 18 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik hizmetini yaparken nöbet sırasında Rum askerlerince vurularak, şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 22’nci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 18 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik hizmetini yaparken nöbet sırasında Rum askerlerince vurularak, şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 22’nci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 18 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik hizmetini yaparken nöbet sırasında Rum askerlerince vurularak, şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 22’nci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Güvercinlik’te Allahverdi Kılıç’ın şehit edildiği nöbet kulübesinin önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti
Törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Gazimağusa Bölge Başkanı ve aynı zamanda Allahvedi Kılıç şehit olurken yanında bulunan gazi Burhan Cihangir, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Orhan Çakaloğlu ve Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre konuştu.
Anma töreni, Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü tarafından Kuran-ı Kerim okunmasyla sona erdi.
TÖRE
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, şehitleri olmayan milletlerin bağımsız olamayacağını ve özgürlük içinde yaşayamayacağını belirtti.
Töre, Kıbrıs Türk halkının 1571’den beri Ada’da şehitler verdiğini kaydederek, toprağa can verenlerden birinin de Allahverdi Kılıç olduğunu kaydetti.
“Vatanı kimsenin tekrardan toprak parçası haline getiremeyeceğini, ayyıldızlı bayrakları dalgalandığı gönderden kimsenin indiremeyeceğini” kaydeden Töre, “Guterres çerçevesi”, “KKTC’nin sonlanması”, “Türk askerinin Ada’dan çekilmesi” ve “Garantilerin sulandırılması” gibi ayak oyunları oynandığını söyledi.
Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafından gasp edildiğini, gasp edilen cumhuriyetin AB’ye kabul edildiğini ve Kıbrıs Türk halkının eşit varlığının yıllardır kabul edilmediğini kaydetti.
Töre, Türk askerinin 20 Temmuz 1974’te adaya gelerek Kıbrıs Türk halkının özlemini giderdiğini, 96 yıllık beklentisini yerine getirdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının yeniden 1878’i yaşamak istemediğini vurguladı.
ÇAKALOĞLU
4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Orhan Çakaloğlu ise, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet için yemin ettiklerini, son nefese kadar ettikleri askerlik yeminine bağlı kalacaklarını kaydetti.
Çakaloğlu, vatan topraklarının Anavatan Türkiye ile birlikte azimli ve kararlı mücadelenin eseri olduğunu belirterek, şehitler verilerek kurulan cumhuriyeti korumak ve kollamanın en başta gelen görev olduğunu ifade etti
Orhan Çakalaoğlu, yıllarca verilen özgürlük mücadelesini, canlarını feda edenleri, yurdundan edilenleri ve diri diri toprağa gömülenleri asla unutmayacaklarını ifade etti.
Çakalaoğlu, yıllardır sürüp giden ve Türk varlığını hiçe sayan Rum propagandası karşısında güçsüzlük göstermeyeceklerini, gerekirse nice Allahverdiler’i şehit vererek, dimdik ayakta durmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti
Orhan Çakalaoğlu, Kıbrıs’ta en son Türk askeri kalıncaya kadar vatan topraklarının korunacağını sözlerine ekledi.
CİHANGİR
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Gazimağusa Bölge Başkanı Burhan Cihangir ise, hür olmayı ve bağımsızlığı yaşayan Türk milletinin esaret altında yaşmayı asla kabul etmediğini belirterek, şehitler verilerek kurulan cumhuriyeti korumanın herkesin en başta gelen görevi olduğunu söyledi.
Cihangir, Kıbrıs’ta Türk varlığını hiçe sayanlara boyun eğmeyeceklerini ve Kıbrıs’ta varılacak olan çözümün iki toplumlu olması gerektiğini kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının “sıfır asker, sıfır garanti”de ısrar eden Rum tarafının niyetinin Ada’yı Yunanistan’a bağlamak olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Cihangir, “Şehitlerimizin emanetini yarınlara taşımak boynumuzun borcudur” dedi.
(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI
Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar




 

Son Güncelleme: 08.09.2018 18:07
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