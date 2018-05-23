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Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda Dünya Süt Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

BAKANLAR ÖZYİĞİT VE ŞAHALİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAHVALTI YAPTI

Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda Dünya Süt Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

BAKANLAR ÖZYİĞİT VE ŞAHALİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAHVALTI YAPTI

23 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12
Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda Dünya Süt Günü Etkinliği Gerçekleştirildi


BAKANLAR ÖZYİĞİT VE ŞAHALİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KAHVALTI YAPTI

Gazimağusa, 23 Mayıs 18 (.): Gazimağusa’da Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda sütün faydalarını vurgulamak ve süt ile süt ürünleri tüketimini teşvik etmek amacıyla Dünya Süt Günü çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de etkinliğe katılarak ana sınıfı çocuklarıyla birlikte kahvaltı yaptılar.
Etkinlikte, Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencileri gösteriler sunarken, yoğurt yeme yarışması da yapıldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesinin de bir o kadar önemli olduğunu vurguladı.
İyi bir eğitimde dengeli ve sağlıklı beslenmenin ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Çocuklarımıza ne kadar yatırım yapılsa azdır” dedi.
Özyiğit, herkesin elbirliğiyle, çocukların en iyi şekilde gelişmesi için katkı koyması gerektiğini, devlet yetkililerinin de bu konuda görevlerinin ağırlığının bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

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ŞAHALİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, sütün insan yaşamında en değerli gıdalardan biri olduğunu vurgulayarak, çocukların büyümek, büyüklerin sağlıklı kalmak, yaşlıların da kemiklerinin güçlenmesi için süt tüketmesi gerektiğini vurguladı.
Çocuklara hitap ederek, sütün diş ve boy gelişiminde önemine vurgu yapan Bakan Şahali, Bakanlık olarak sütün sağlıklı üretilmesi ve düşük fiyatlarla çocuklara ulaştırılması için ciddi gayret sarf etiklerini, çocuklara da sütü içmek kaldığını söyledi.
Şahali etkinliğe katkı koyan Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Süt Endüstrisi Kurumu ve süt ürünleri imal eden firmalara teşekkür etti.
KIZILÖRS
Okul Müdürü Caner Kızılörs, Dünya Süt Günü etkinliğinin bu yıl okullarında gerçekleştirilmesinden onur duyduklarını kaydetti.
Kızılörs, sağlıklı büyümede büyük önem arz eden süt ve süt ürünleri tüketiminin tanıtım ve tüketiminin önemine değindi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
DünyaSütGÜNÜEtkinliği
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