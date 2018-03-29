ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TEKKE BAHÇESİ’NE DEFNEDİLECEK



Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları beş kişilik mezarda bulunan şehit İhsan Güven Salih, Pazartesi günü Tekke Bahçesi’nde toprağa verilecek.

Ailesinden alınan bilgiye göre, İhsan Güven Salih için saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Camisi’nde cenaze namazı kılınacak, ardından saat 10.00’da askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.

1940’ta Lefkoşa’da doğan, Maliye’de memur olan üç çocuk babası İhsan Güven Salih, 1974’te Doğruyol’da şehit edilmişti.