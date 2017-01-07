Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 08:53

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ’NİN 43. YIL DÖNÜMÜ

.

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ'NİN 43. YIL DÖNÜMÜ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ’NİN 43. YIL DÖNÜMÜ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Dernek yönetimi ve üyeleri tarafından  Lefkoşa Şehitler Anıtı, Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu.

Bugün ayrıca Lefkoşa Mertit Otel’de  saat 13.00’te kuruluş yıl dönümü nedeniyle yemek düzenlenecek.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan  Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, “Tüm şehitlerimizin ve anavatan Türkiye’deki şehitlerin ruhları şad olsun” dedi.

Ersan,  9 Ocak’ta başlayacak Cenevre zirvesine değinerek, Türkiye’nin garantörlüğünden ve eşitlikten asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Ersan,  herkesin kendi devletinde ve  kendi bayrağı altında yaşamasından yana olduklarının altını çizdi.

Ersan, dernek olarak faaliyetlerini 43 yıldır olduğu gibi şehitlere yakışır şekilde sürdüreceklerini de ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Malül Gazilerşehit AileleriYıl Dönümü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme Kurulu’nu belirledi… DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme Kurulu’nu...
Sahte paralara dikkat! Sahte paralara dikkat!
GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL HUKUKU SAYILMAYACAK HİÇBİR ÇÖZÜME ONAY VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL...
DP PARTİ MECLİSİ GENEL SEKRETER VE MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ YAPTI DP PARTİ MECLİSİ GENEL SEKRETER VE MERKEZ YÖNETİM...
HALKIN PARTİSİ BİRİNCİ YAŞINI KUTLADI HALKIN PARTİSİ BİRİNCİ YAŞINI KUTLADI
TÜP GAZA ZAM TÜP GAZA ZAM
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DP Genel Sekreter'i ve Merkez Yürütme...
Demokrat Parti 24 Aralık’ta X. Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş...

Haberi Oku