Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği: “TSK’ya Suçlayıcı Sözlerde Bulunmak, Derneğimiz Ve Şehitlerimiz Açısından Kabul Edilemez Ve İnciticidir”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türklerinin yok olmasını önleyen ve özgürlüğüne kavuşturan bir harekât olduğunu bildirdi.

Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok köklü, şerefli bir geçmişi olan ve dünyada disiplini ile tanınıp örnek gösterilen bir ordu olduğu da belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bizi özgürlüğümüze kavuşturan Anavatanımız Türkiye ve onun bağrından çıkan TSK’ya suçlayıcı sözlerde bulunmak derneğimiz ve şehitlerimiz açısından kabul edilemez ve inciticidir. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın arifesinde bu mesnetsiz tartışmaların başlatılması üzüntü vericidir ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır.”