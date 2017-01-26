Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Mesaj Yayımladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, 27 – 28 Ocak tarihlerinin adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Rum – Yunan ikilisine ve zayıf İngiliz sömürge idaresine karşı Kıbrıs Türk Halkının gür sesini yükselterek ‘bu adada ben de varım’ dediği önemli bir gün olduğunu kaydetti.

27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla Dernek tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk Halkının azimli direnişi karşısında ne yapacağını şaşıran İngilizler’in, tankların, makineli tüfeklerin, göz yaşartıcı bombaların artık fayda etmemesi karşısında bu kez de Türk Halkını bir bütün olarak hedef seçerek, gelişi güzel ateş açmaya başladığı anlatıldı.

İngilizlerin bu insanlık dışı ateş açmaları sonucunda Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2 kişinin şehit olduğu ifade edilen mesajda, “Aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anarız. Ruhları şad olsun” denildi.