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26 Ocak 2017 Perşembe 08:43

Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Mesaj Yayımladı

Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Mesaj Yayımladı
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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği,  27 – 28 Ocak tarihlerinin  adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Rum – Yunan ikilisine ve zayıf İngiliz sömürge idaresine karşı Kıbrıs Türk Halkının gür sesini yükselterek ‘bu adada  ben de varım’ dediği önemli bir gün olduğunu kaydetti.

27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla Dernek tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk Halkının azimli direnişi karşısında ne yapacağını şaşıran İngilizler’in, tankların, makineli tüfeklerin, göz yaşartıcı bombaların artık  fayda etmemesi karşısında bu kez de Türk Halkını bir bütün olarak hedef   seçerek, gelişi güzel  ateş açmaya  başladığı anlatıldı.

İngilizlerin bu insanlık dışı ateş açmaları sonucunda Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2  kişinin şehit olduğu ifade edilen mesajda, “Aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anarız.  Ruhları şad olsun” denildi.

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