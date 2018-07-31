Şehit Aileleri Derneği’nin 1 Ağustos Mesajı



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Gürsel Benan mesajında,”Milli mücadelede özveri ile savaşan toplumsal varoluş kahramanlarının eseri Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümlerini gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Benan, bütün olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla baktıklarını belirterek, geçmişten ders çıkararak geleceğin sağlam temeller üzerinde kurulması gerektiğini, eşit, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek bir düzenin yaratılmasını istediklerini kaydetti.

