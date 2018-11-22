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Şehir Plancıları Odası Emirnamenin Sağlıklı Bir İmar Planı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olduğunu Belirtti

“BU GELİŞMELER DOĞRU YER SEÇİM KARARLARI ORTAYA KONMADAN YAPILMAYA DEVAM EDERSE GİRNE’DE YARATILAN KAOS BU BÖLGEYE DE GETİRİLECEKTİR”

Şehir Plancıları Odası Emirnamenin Sağlıklı Bir İmar Planı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olduğunu Belirtti

“BU GELİŞMELER DOĞRU YER SEÇİM KARARLARI ORTAYA KONMADAN YAPILMAYA DEVAM EDERSE GİRNE’DE YARATILAN KAOS BU BÖLGEYE DE GETİRİLECEKTİR”

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Şehir Plancıları Odası Emirnamenin Sağlıklı Bir İmar Planı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olduğunu Belirtti


“BU GELİŞMELER DOĞRU YER SEÇİM KARARLARI ORTAYA KONMADAN YAPILMAYA DEVAM EDERSE GİRNE’DE YARATILAN KAOS BU BÖLGEYE DE GETİRİLECEKTİR”

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoglu, Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi bölgesi için taslağı hazırlanan emirnamenin sağlıklı bir imar planı hazırlanabilmesi için gereklilik olduğunu belirtti.

Refikoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 19 Kasım’da emirname ile ilgili halka açık yapılan tartışmalı toplantıya da değindi ve “Planlama mesleğinin sahipleri bizler Şehir Plancıları Odası olarak böyle bir Emirnamenin sağlıklı bir İmar Planı yapılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktayız” dedi.

“BÖLGEDE GELİŞİM KONTROLSÜZ”

Emirname hakkında yapılan farklı yorumlara işaret eden Refikoğlu, İmar Yasasına göre emirnamenin imar planının hazır olmadığı ancak, gelişmenin hızlı yaşandığı bölgeler için hazırlandığını, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgesinde de gelişimin “yaygın, hızlı ve kontrolsüz” olduğunu kaydetti.

“İMAR PLANI SÜRECİ BAŞLADI”

Bölge ile ilgili imar planı sürecinin Kasım 2016’da başladığını, mevcut durumla ilgili raporun tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Refikoğlu, “Yani yukarda yazdığımız İmar Yasasının ilgili maddesini bire bir karşılıyor içinde bulunduğumuz durum. Bu yüzden buraya bir emirname taslağı hazırlandı” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME”

Şehir plancılarının, “sürdürülebilir gelişme” kavramı çerçevesinde, yatırımların doğru şekilde doğru yer seçimi ile birlikte yapılmasını savunduğunu kaydeden Refikoğlu, “Kontrolsüz bir yapılaşmanın ekonomik bir gelişme sağlamayacağı, hatta bir süre sonra ters tepip fazla konutların satılamayacağı bir ekonomist tarafından toplantıda açıklandı” dedi.

“GİRNE’DE YARATILAN KAOS BU BÖLGEYE DE GETİRİLECEKTİR”

Plansız gelişmenin getirdiği sorunlara da işaret eden Refikoğlu, şöyle dedi:

“Kanalizasyon sadece Gazimağusada varken onun da yetersiz olduğunu ve kapasitesinin üzerinde çalıştığını biliyoruz. İskelede bu yaz klimalar dahi çalışmadı, çünkü şuursuzca yapılan yoğun yapılaşmaya elektrik altyapısı yetersiz kaldı. Kaldı ki bugün İskele ilçesinin nüfusu 8000 civarlarındayken 30000 üstünde nüfusu barındırabilecek kapasitede konut üretimi vardır. Bununla sahip olduğunuz nüfusunuzun 4 katı yabancı getirilmeye çalışılıyor. Bu demografik yapının bozulması ve sosyal karmaşa demektir.

Eğer bu gelişmeler doğru yer seçim kararları ortaya konmadan yapılmaya devam ederse Girne’de yaratılan kaos bu bölgeye de getirilecektir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen emirnamenin kısıtlayıcı olması kaçınılmazdır.”

Emirnamede bölgeler için belirlenen kat sayılarının, bahse konu bölgelerdeki mevcut yapılaşmanın hemen hemen yüzde 90’ının kat yüksekliğinde olduğunu kaydeden Refikoğlu, “Yani bazı kesimler tarafından kamuoyu üzerinde yaratılmak istenen ‘katlar düşük olacak şekilde kısıtlandırılıyor’ algısı yanlıştır” dedi.


Kimseden görüş/fikir almadan plan yapıyorlar söylemleri de yanıltıcı olduğunu belirten Refikoğlu, Gazimağusa Belediyesi’nde şehir plancısı istihdam edildiğini ve çalışmalar içerisinde bire bir yer aldığını, Yeniboğaziçi, İskele ve Gazimağusa Belediyelerinin arazi kullanım çalışmalarını kendileri yaptığını belirtti.

Refikoğlu, Kasım 2016’da yasal süreç başladığında tüm bölge halkı için gazete ve sosyal medya gibi yerlerden duyurular yapıldığını, bölgedeki sivil toplum örgütü ve meslek odalarından (Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası gibi örgütler de dahil olarak) görüşler ve veriler istendiğini belirtti.

Refikoğlu, “Planlama mesleğinin sahipleri bizler Şehir Plancıları Odası olarak böyle bir emirnamenin sağlıklı bir imar planı yapılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktayız” dedi.

(ID/HA)
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