Şehir Plancıları Odası Ve Peyzaj Mimarları Odası Eski Eserler Dairesi’ni Göreve Çağırdı

Şehir Plancıları Odası ile Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa Aşıklar Yolu Yeşillendirme Etkinliği’nin Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan (AYK) izin alınmadan gerçekleştirildiğini belirterek Eski Eserler Dairesi’ni göreve çağırdı.

Şehir Plancıları Odası ile Peyzaj Mimarları Odası’ndan yapılan ortak açıklamada, Gazimağusa Belediyesi ile UNDP tarafından gerçekleştirilen düzenleme eleştirilerek bu alanlarda yapılacak peyzaj projelerinin bütüncül tasarlanması ve AYK’nın görüşüne sunulması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada “Projelerin resmi izin ve onayları olmadan uygulanmasının önüne geçilmesi için Eski Eserler Dairesi yetkililerini göreve çağırıyoruz” denildi.