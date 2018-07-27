Şehir Plancıları Odası Emirname Çalışmalarının Askıda Kalmasını Eleştirdi!

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, 28 Haziran tarihinde Bağlıköy Koruma Emirname taslağı için halka açık danışma toplantısı düzenlendiğini, ancak aradan bir aylık süre geçmiş olmasına rağmen emirname çalışmasının askıda kaldığını ve henüz yürürlüğe girmediğini bildirdi.



Refikoğlu, Oda Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen zaman Lefke İmar Planı çalışmalarına olumsuz etkileyecek, bölgenin sahip olduğu kırsal yapıya aykırı gelişmeler için başvuru yapılmasına fırsat tanıyor ve bu durum bizi endişeye sürüklüyor” ifadelerine yer verdi.



Refikoğlu, İmar Planlarının ve Emirnamelerin “Kamu Yararı” için yapıldığının unutulmadan, kişisel menfaatler yerine kamunun menfaatleri göz önüne alınarak atılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini kaydetti.



Refikoğlu, ayrıca geçen hafta yapmış oldukları Lefkoşa İmar Planı değişikliği sürecinin durdurulması açıklamasının üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen henüz bir adım atılmadığını üzülerek gördüklerini belirtti.











