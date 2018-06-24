Şefik: “Yayın Yasağını Delen Bir İnternet Sitesi ve 4 TVKanalı’nın Yayını Durduruldu”

SK Başkanı Narin Şefik , yayın yasağını deldiği için bir internet sitesi ve 4 televizyon kanalının yayınlarının durdurulduğunu söyledi.



Sözkonusu kanalların 19.00’a kadar olan yayın yasağına uymadığını belirten Narin Şefik, İnternet sitesinin HaberKıbrıs, kanalların Kıbrıs TV, Diyalog, Genç TV ve Kanal T olduğunu söyledi.



Yayın yasağının tüm kanallara 19.30 itibarıyla kalktığını belirten Şefik, yayını durdurulan kanalların yayınlarının ne zaman açılacağıyla ilgili yetkinin ve bilginin YSK’da değil, YYK’da olduğunu söyledi.



Şefik, ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na da eleştiride bulunarak, “Bu konuda ayak sürüdüler, bu kabul edilebilir değil” dedi.Şefik, YYK’nın da görevini yerine getirdiğini söyledi.