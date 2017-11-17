Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 17:41

ŞEFİK: “ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 188 bin 668 olduğunu açıkladı.

ŞEFİK: 'ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
ŞEFİK: “ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 188 bin 668 olduğunu açıkladı.

BRT’nin “17. Saat” programına telefonla bağlanan Şefik, 6 ilçede toplam nüfusun 230 bin 747, seçmen sayısının ise 188 bin 668 olduğunu bildirdi.
Şefik, kesinleşmemiş rakamlara göre bir önceki seçim bazında seçmen sayısında yaklaşık 14 bin artış olduğunu, bunun yaklaşık yarısını 18 yaşını dolduranların oluşturduğunu da kaydetti.

YSK Başkanı Şefik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) yarın yapılacak ön seçimlerde personel görevlendireceklerini de yineledi. Şefik, UBP’de yapılacak seçimde 2’şer gruptan toplam 40 YSK personelinin görev yapacağını; CTP’de elektronik oylama yapılacağı için bu rakamın 6 civarında olduğunu ekledi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku