ŞEFİK: “ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”



BRT’nin “17. Saat” programına telefonla bağlanan Şefik, 6 ilçede toplam nüfusun 230 bin 747, seçmen sayısının ise 188 bin 668 olduğunu bildirdi.Şefik, kesinleşmemiş rakamlara göre bir önceki seçim bazında seçmen sayısında yaklaşık 14 bin artış olduğunu, bunun yaklaşık yarısını 18 yaşını dolduranların oluşturduğunu da kaydetti.YSK Başkanı Şefik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) yarın yapılacak ön seçimlerde personel görevlendireceklerini de yineledi. Şefik, UBP’de yapılacak seçimde 2’şer gruptan toplam 40 YSK personelinin görev yapacağını; CTP’de elektronik oylama yapılacağı için bu rakamın 6 civarında olduğunu ekledi.