SEFALARI UZUN SÜRMEDİ

Gazimağusa’da sahte belgelerle telefon satışı yaptığı iddiasıyla tutuklanan Bilge Tarkuç ve Yakup Güloğlu’nun son dönemde su gibi para harcadığı ortaya çıktı

Gazimağusa’da 19 Mart 2018 tarihinde ortaya çıkan ve iki kişinin tutuklandığı telefon vurgunu olayının boyutu gün geçtikçe genişliyor. Satış sorumlusu olarak görev yaptığı Dostel İletişim isimli işletmede abonelerin kimlik bilgileri ile sahte sözleşmeler hazırlayıp suç ortağı Yakup Güloğlu’na 93 telefon sattığı ortaya çıkan Bilge Tarkuç’un banka hesabına kısa bir süre önce 153 bin TL’lik aktarım olduğu ortaya çıktı. Zanlının 72 bin 500 TL karşılığında ev sözleşmesi imzaladığı ve 13 bin TL peşinat yatırdığı da belirlenirken, zanlılar Bilge Tarkuç ile Yakup Güloğlu ek süre talebiyle dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Ev için peşinat bile vermiş…

Soruşturmayı yürüten Polis Memuru Löğmen Yücetürk, 2017 ile 2018 yılları arasında, KKTCELL bayii olan “Dostel İletişim” isimli işletmede satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı Bilge Tarkuç’un, KKTCELL abonesi olan şahısların kimlik bilgilerini kopyalayarak, 60 kişinin ismine ait taahhütname hazırladığını ve 93 adet cep telefonunu zanlı Yakup Güloğlu’na sattığını söyledi. Telefonların 15 tanesinin bulunduğunu belirten Yücetürk, 78 cep telefonunun ise halen kayıp olduğunu söyledi. Zanlı Bilge Tarkuç’un bir inşaat firması ile 72 bin 500 TL karşılığında ev sözleşmesi yaptığını, 13 bin TL peşinat ödediğini aktaran Yücetürk, zanlının 153 bin TL para yatırımı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, hesaba aktarılan paraların hem zanlı tarafından hem de Güloğlu tarafından yatırıldığını kaydetti.

12 bin TL’lik altın satın aldı

Zanlının bir takı dükkânından 12 bin TL’lik ziynet eşyası da satın aldığını belirlediklerini aktaran Yücetürk,41 kişiden ifade temin edildiğini söyledi. Yücetürk, soruşturmanın sürdüğünü, aranmakta olan telefonlar olduğunu bildirerek mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

Kaynak: Diyalog