Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video

Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi?



Reis Lakabıyla tanınan Sedat Peker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelişinde kendini bekleyen kalabalığı selamladı. Sedat Peker, KKTC'de ziyaretlerine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarına giderek başladı, Peker ardından da Şeyh Nazım Kıbrısi'nin mezarını ziyaret etti.



Sedat Peker'in KKTC ziyareti sırasında kalabalık bir koruma ordusu tarafından güvenliğinin sağlanması ve polisin herhangi bir tedbir almaması dikkatlerden kaçmadı. Sedat Peker havalimanında kendisini karşılamaya gelen sevenlerine yaptığı kısa açıklamada " Lütfen herkes birbirine saygılı olsun, izdiham yaşatmayalım herkesle selamlaşmak ve kucaklaşmak istiyorum. Fotograf çektirmek ve tanışmak isteyen herkes ile Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaretim sırasında vakit ayıracağım dedi.



PEKİ SEDAT PEKER KIBRIS'A NİYE GELDİ ?



Özel uçakla KKTC'ye gelen ve sadece 1 gün kalıp Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la , Şeyh Nazım Kıbrisi'nin mezarlarını ziyaret eden Sedat Peker Kıbrıs'a niye gelmişti. işte o sorunun cevabını verdiği röpörtajı :







Son Güncelleme: 01.12.2014 10:04