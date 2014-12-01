Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video

Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video

Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video

Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video

01 Aralık 2014 Pazartesi 09:56
Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? Video
banner238
Sedat Peker KKTC'ye Neden Geldi? 

Reis Lakabıyla tanınan Sedat Peker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelişinde kendini bekleyen kalabalığı selamladı. Sedat Peker, KKTC'de ziyaretlerine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarına giderek başladı, Peker ardından da Şeyh Nazım Kıbrısi'nin mezarını ziyaret etti. 

Sedat Peker'in KKTC ziyareti sırasında kalabalık bir koruma ordusu tarafından güvenliğinin sağlanması ve polisin herhangi bir tedbir almaması dikkatlerden kaçmadı. Sedat Peker havalimanında kendisini karşılamaya gelen sevenlerine yaptığı kısa açıklamada " Lütfen herkes birbirine saygılı olsun, izdiham yaşatmayalım herkesle selamlaşmak ve kucaklaşmak istiyorum. Fotograf çektirmek ve tanışmak isteyen herkes ile Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaretim sırasında vakit ayıracağım dedi.

PEKİ SEDAT PEKER KIBRIS'A NİYE GELDİ ?

Özel uçakla KKTC'ye gelen ve sadece 1 gün kalıp Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la , Şeyh Nazım Kıbrisi'nin mezarlarını ziyaret eden Sedat Peker Kıbrıs'a niye gelmişti. işte o sorunun cevabını verdiği röpörtajı : 


Son Güncelleme: 01.12.2014 10:04
Anahtar Kelimeler:
KktcSedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim